Film, serie tv e cartoni animati: 7 novità da guardare su Disney+ e Star a maggio

Grandi novità e un "ritorno a casa" tra le principali uscite di maggio 2022 su Disney+ e sulla sezione per adulti di Star. Tra le serie tv, la prima uscita è How I met your father, remake di una delle sitcom più amate di sempre. E poi seguiranno The Quest, Life & Beth e Obi-Wan Kenobi, oltre al già citato ritorno sugli schermi di Agents of SHIELD.

Per quanto rigiarda i film, invece, vi suggeriamo un titolo per tutta la famiglia (o anche solo per i piccoli di casa) e uno un po' più adulto. Il primo è il ritorno di Cip e Ciop agenti speciali, il secondo è The Valet. A voi la scelta!

How I met your father (serie tv) - Disney+

Data di uscita: 11 maggio (tutti gli episodi)

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

The Quest - L'impresa dei Paladini (serie tv 12+) - Disney+

Data di uscita: 11 maggio (tutti gli episodi)

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm.

Life & Beth (serie tv 16+) - Star

Data di uscita: 18 maggio (tutti gli episodi)

Life & Beth racconta la storia di Beth (Amy Schumer, Un disastro di ragazza, Come ti divento bella), una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. Ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo stimato e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il pubblico seguirà il suo percorso verso una vita migliore, più audace e più autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi che porterà sofferenza ma anche comicità e accettazione.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (serie tv, stagioni 1-7)

Data di uscita stagioni complete: 18 maggio

Ora che l’esistenza di supereroi e alieni è diventata di pubblico dominio, il mondo sta cercando di gestire questa nuova realtà. L’Agente Phil Coulson è tornato in azione e ora tiene d’occhio un misterioso gruppo chiamato Rising Tide. Per individuare il nemico, ha formato un piccolo gruppo di agenti selezionati tra i membri dell’organizzazione nota come S.H.I.E.L.D.. La squadra ha una missione: indagare quello che c’è di nuovo, di strano e sconosciuto nel mondo, per proteggere l’ordinario dallo straordinario.

The Valet (film 14+) - Star

Data di uscita: 20 maggio

In The Valet, una star del cinema di fama mondiale, Olivia (Samara Weaving), subisce un danno di immagine quando un paparazzo scatta una foto di lei con il suo amante sposato, Vincent (Max Greenfield). Il solerte parcheggiatore Antonio (Eugenio Derbez) appare accidentalmente nella stessa foto e viene ingaggiato per fingersi il nuovo fidanzato di Olivia come copertura. Questo stratagemma spinge Antonio sotto i riflettori e in un caos inaspettato. In questa commedia romantica, due mondi e culture si scontrano mentre sia Olivia che Antonio iniziano a conoscersi più chiaramente di quanto non abbiano mai fatto prima.

Cip e Ciop Agenti Speciali (film per famiglie) - Disney+

Data di uscita: 20 maggio

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

Obi-Wan Kenobi (serie tv Star Wars) - Disney+

Data di uscita: dal 27 maggio

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.