Film e serie tv, 10 novità da non perdere a ottobre su Disney+ e Star (a partire da AHS 10)

Cosa c'è di nuovo su Disney+? Quali film sono usciti su Star questo mese? Ci sono serie tv in arrivo a ottobre da non perdere? Se vi state ponendo queste domande è perché cercate un consiglio per decidere cosa vedere sulla piattaforma di streaming di casa Disney nel mese di ottobre 2021.

Noi di consigli ve ne diamo ben dieci, qui sotto, con i titoli, le trame, i trailer e le date di uscita di film e serie tv in uscita a ottobre su Disney+ e nella sezione per adulti di Star. Senza dimenticare, però le nuove puntate delle serie tv uscite nei mesi scorsi: soprattutto perché il 26 ottobre arriva l'episodio finale di Only Murders in the Building.

Nell'elenco non poteva certo mancare l'attesissima stagione 10 di American Horror Story, intitolata Double Feature, né la season 2 di War of the worlds, ma ci sono anche novità assolute e uscite inedite in Italia che meritano di essere viste subito. Buona lettura e buona visione!

War of the Worlds stagione 2 (serie tv Star)

Data di uscita: dal 6 ottobre

Dopo che un attacco alieno ha quasi spazzato via l'umanità, i pochi sopravvissuti si trovano nel caos dopo una serie di brutali perdite. Avendo scoperto una strana connessione personale con gli alieni, Emily è costretta a confrontarsi con una sconvolgente ipotesi: gli invasori potrebbero essere umani? Mentre il gruppo fa i conti con questa nuova consapevolezza riguardante gli alieni, il disperato istinto di sopravvivenza spinge molti di loro a compiere gesti estremi. E alcuni contempleranno anche il sacrificio di uno di loro.

Trailer

Better Things (serie tv Star)

Data di uscita: 6 ottobre (tutti gli episodi)

Better Things è incentrato su Sam Fox (Pamela Adlon), un'attrice single che lavora senza alcun freno e che cresce le sue tre figlie, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles. Lei è mamma, papà, arbitro e poliziotto. Sam si occupa anche di sua madre, Phil (Celia Imrie), un'espatriata inglese, che vive dall'altra parte della strada. Sam è imperfetta e prova un amore forte per le sue figlie e per la sua stessa madre, e a volte esagera con il troppo affetto quando si sente in colpa. Sta solo cercando di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue figlie, divertirsi con uno o due amici e ogni tanto provare a ritagliarsi un po' di tempo per sé.

Reservation Dogs (nuova serie tv Star)

Data di uscita: dal 13 ottobre

Dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è una nuova comedy che segue le vicende di quattro adolescenti nativi americani dell'Oklahoma rurale che rubano, rapinano e risparmiano per riuscire ad arrivare nell'esotica e lontana terra della California. Reservation Dogs è una novità nella rappresentazione degli Indigeni sullo schermo sia davanti che dietro la telecamera. Ogni sceneggiatore, regista e personaggio principale della serie infatti è Indigeno. Questo team creativo, primo nel suo genere, racconta una storia che ha una forte corrispondenza con la propria esperienza di vita, e invita il pubblico a entrare in un mondo sorprendentemente familiare e divertente. La serie vede nel cast D'Pharoah Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis e Lane Factor.

Trailer

The D'Amelio Show (show serie Star)

Data di uscita: 13 ottobre (tutti gli episodi)

Dall'anonimato e una vita apparentemente normale, al successo improvviso e alla ribalta di Hollywood: i D'Amelio si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Charli, che a 16 anni è diventata una delle più grandi celebrity con oltre 150 milioni di follower sui diversi social e numero 1 su Tik Tok in meno di un anno, si ritrova con il mondo che pende letteralmente "dalla punta delle sue dita" e la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, gestire un crescente impero, farsi nuovi amici a Los Angeles e affrontare i suoi detrattori. Sua sorella Dixie ha 19 anni e sta affrontando una altrettanto rapidissima ascesa che l'ha già portata ad avere un totale di 78 milioni di follower con uno dei canali YouTube con la crescita più veloce, e ad essere tra i primi dieci creator più seguiti su Tik Tok. Dixie sta ora percorrendo una carriera musicale, a Los Angeles. Per mamma Heidi e papà Marc, crescere due adolescenti era già abbastanza difficile prima di aggiungere anche un trasloco dall'altra parte del Paese per sostenere i sogni delle loro figlie e mantenere la famiglia unita. E mentre cercano di adattarsi alla vita a Hollywood i due genitori cercano di proteggere le due ragazze dal lato oscuro della popolarità.

AHS 10 - American Horror Story: Double Feature (serie tv Star)

Data di uscita: dal 20 ottobre

In American Horror Story: Double Feature uno scrittore in difficoltà, sua moglie incinta e la loro figlia si trasferiscono per il periodo invernale in una città isolata sulla spiaggia e a poco a poco scopriranno, mentre si ambientano, la verità dietro i veri abitanti della città. American Horror Story: Double Feature è il decimo capitolo della premiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Trailer

Books of Blood (film Star)

Data di uscita: 29 ottobre

Un viaggio in un territorio inesplorato attraverso tre racconti intrecciati nello spazio e nel tempo. Jenna è una studentessa di college che soffre di disturbi mentali. Mary vorrebbe parlare col suo defunto figlio Miles. Bennett deve riscuotere il pagamento di un debito da un libraio che gli parla del "Libro del sangue". Film diretto da Brannon Braga.

Wendy (film Star)

Data di uscita: 29 ottobre

L'amata storia classica di Peter Pan viene re immaginata in questo affascinante e stravagante film epico diretto da Benh Zeitlin. Ambientato su un'isola misteriosa dove l'invecchiamento e il tempo si sono separati, questo film realistico, naturalistico e mitologico segue l'incredibile storia di bambini provenienti da mondi molto diversi. Quando una ragazza avventurosa di nome Wendy (Devin France) seguendo la sua natura vivace, approda su un'isola apparentemente magica. Insieme al suo nuovo amico Peter (Yashua Mack), felice, spericolato e in cerca di divertimento, esplora l'isola in tutta la sua meraviglia e impara a conoscere gli altri abitanti di questa terra spettacolare. Ben presto, però, è chiaro che Wendy è in lotta per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale della crescita, con il sentimento più grande di tutti: l'amore.

Lego Star Wars: Racconti spaventosi (serie tv animata Disney)

Data di uscita: dal 1° ottobre

Dopo gli eventi di L'Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l'avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l'aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l'ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici.

Black Widow (film Disney+)

Data di uscita: 6 ottobre

Finalmente gratis per tutti Black Widow, il film Marvel con protagonista Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera. Un film da non perdere anche perché la sua uscita in streaming ha provocato una causa intentata dall'attrice alla Disney.

Just Beyond (serie tv antologica Disney+)

Data di uscita: 13 ottobre (tutti gli episodi)

Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va "appena oltre" quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.