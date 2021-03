WandaVision supera Bridgerton nella classifica dei 10 titoli più visti in streaming

La rivista statunitense di spettacoli Variety ha pubblicato qualche giorno fa la classifica dei titoli più visti in streaming a gennaio, tra film e serie tv, e un po' a sopresa ma neanche tanto ha registrato il sorpasso di WandaVision su Bridgerton.

La classifica è riferita al mese di gennaio e al pubblico degli USA: la Variety Intelligence Platform del magazine ha elaborato i dati forniti dal provider TVision, che ha analizzato le principali piattaforme di streaming presenti sul mercato statunitense.

Stando ai dati pubblicati da Variety, la serie Marvel visibile su Disney+, ovvero WandaVision, a gennaio è stata la più vista dagli spettatori, con un indice di 8,127, che significa che è stata seguita da circa 81,3 volte il numero di spettatori del valore medio delle altre produzioni. Al secondo posto la "hit" di Netflix e Shonda Rhimes, Bridgerton, mentre sul terzo gradino del podio si piazza un altro contenuto visibile su Disney+, il film Pixar Soul.

Al quarto posto la miniserie Night Stalker: caccia a un serial killer, nel catalogo di Netflix da gennaio, così come Storia delle parolacce, la divertente docuserie condotta da Nicholas Cage. Poi la prima serie non al debutto, ovvero la terza stagione di Cobra Kai; al settimo Frozen 2, ovviamente su Disney+, all'ottavo Wonder Woman 1984, semi-inedito in Italia (si può noleggiare a pagamento) e nel catalogo di HBO Max negli USA. Chiudono la top 10 l'altra grande novità recente di Netflix, la francese Lupin, e sempre su Netflix una serie tv dedicata ai bambini, quella con i personaggi del canale YouTube di Cocomelon.

La top 10 delle serie e dei film più visti in streaming a gennaio negli USA

1) WandaVision (s1): indice 8,13

2) Bridgerton (s1): indice 6,81

3) Soul: indice 6,54

4) Night Stalker (s1): indice 4,95

5) History of swear Words (s1): indice 3,01

6) Cobra Kai (s3): indice 3

7) Frozen 2: indice 2,9

8) Wonder Woman 1984: indice 2,88

9) Lupin (s1): indice 2,63

10) Cocomelon (s1): indice 2,17

Tutti i dati sono visibili sul sito di Variety