Cosa guardare su Prime Video per un romantico San Valentino

Se siete quel genere di persona che programmano la serata di San Valentino fin nei minimi dettagli, quest'anno abbiamo deciso di venirvi incontro, e di pubblicare in largo anticipo i consigli streaming di Prime Video per la notte più romantica dell'anno (almeno in teoria).

Qui sotto potete quindi trovare una lista di film e poi di serie tv consigliate da Prime per il 14 febbraio: ci sono titoli recentissimi (Un matrimonio esplosivo, Una gran voglia di vivere), altri di qualche mese fa (Prisma, Corro da te), ma anche capolavori intramontabili come Dirty Dancing o Notting Hill. E allora non vi resta che scegliere (e sperare che la vostra scelta piaccia alla persona con cui trascorrerete la serata).

Un matrimonio esplosivo (film 2023)

Il nuovo film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel che hanno riunito le famiglie per il loro matrimonio, nonostante qualche ripensamento. Quando gli invitati vengono presi in ostaggio, comincia un'avventura adrenalinica in cui dovranno sopravvivere e salvare i loro cari.

Una gran voglia di vivere (film 2022)

Marco (Fabio Volo) e Anna (Vittoria Puccini) dopo anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Anna propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un nuovo lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci.

Licorice Pizza (film 2022)

L'esperienza unica del primo amore è al centro di Licorice Pizza, scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Nella San Fernando Valley degli anni '70, Alana Kane e Gary Valentine nascono, crescono e si innamorano.

My Policeman (film 2022)

Amore proibito e stravolgimenti nelle convenzioni sociali, il film racconta di un triangolo amoroso che dura 4 decenni tra il poliziotto Tom (Harry Styles/Linus Roache), l'insegnante Marion e il curatore d'arte Patrick.

Tutto è possibile (film 2022)

Khal è all'ultimo anno di liceo, da anonimo confessa su un forum la sua cotta per una spigliata trans e i commenti positivi lo convincono a chiederle di uscire. Darà vita così a una storia deliziosamente travolgente della Generazione Z.

Corro da te (film 2022)

Gianni è un seduttore seriale, un abile imprenditore pronto a tutto pur di conquistare la donna di turno, arrivando persino a fingersi costretto su una sedia a rotelle. La sua vita però è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una donna solare e dinamica che un incidente ha reso paraplegica.

Lucy e Desi (docufilm 2022)

Con la regia di Amy Poehler, Lucy e Desi esplora l'improbabile collaborazione e la duratura eredità di una delle coppie comiche più prolifiche nella storia dell'intrattenimento, Lucille Ball e Desi Arnaz, che hanno rischiato tutto per stare insieme.

(Su Prime Video c'è anche A proposito dei Ricardo)

Maschile singolare (film 2021)

Antonio è costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Deve quindi trovare una nuova casa, un lavoro e un nuovo scopo nella vita.

After (film 2019)

Tessa, studentessa e figlia modello, al primo anno di college sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott.

(Su Prime Video ci sono anche After 2, 3 e 4)

Io prima di te (film 2016)

Tratto dal best-seller di JoJo Moyes, Io prima di te è un film romantico su una giovane ragazza che nella vita non ha troppe pretese, in cerca di lavoro viene assunta come badante di un ricco londinese paralizzato dopo un incidente. Questo incontro stravolgerà le loro esistenze.

Orgoglio e pregiudizio (film 2006)

Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen nell’Inghilterra di fine Settecento, racconta la storia di Elisabeth Bennet (Keira Knightley) e delle sue quattro sorelle in cerca di marito. Lizzie però non vuole sposarsi, finché non incontra il ricco e orgoglioso Mr. Darcy, che si innamora perdutamente di lei.

Notting Hill (film 1999)

Il film romantico per eccellenza con Hugh Grant e Julia Roberts racconta di William Tacker, proprietario di una piccola libreria di Londra. La sua vita è tranquilla e monotona, fino a quando la più famosa attrice del mondo, Anna Scott, entra nella sua libreria.

Dirty Dancing (film 1988)

Cult degli anni '80 con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Nell'estate del '63, la famiglia Houseman è in vacanza e la figlia minore e prediletta Frances, detta "Baby", rimane affascinata dal maestro di ballo Johnny e viene travolta dai ritmi del mambo.

Prisma (serie tv 2022, 1 stagione)

Serie di formazione sulla complessa relazione tra identità, aspirazioni e orientamento sessuale di un gruppo di adolescenti. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea, all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini.

Link Prime Video



This is us (serie tv 2017-22, 6 stagioni)

Tutte le stagioni dell'acclamata e commovente serie statunitense che, viaggiando su più linee temporali, racconta la storia di una grande famiglia, di come i genitori di tre gemelli si sono incontrati, della loro infanzia e di come le vite di ciascuno di loro si siano evolute nel tempo.

L'estate nei tuoi occhi (serie tv 2022, 1 stagione)

Belly Conklin ha quasi 16 anni ed è pronta a trasferirsi per l'estate a Cousins Beach, il suo posto preferito al mondo. Nell'ultimo anno è cresciuta molto e ha l'impressione che questa sarà un'estate molto diversa dalle altre. La serie è tratta dal libro di Jenny Han, che ne è anche la creatrice e la produttrice esecutiva.

Modern Love (serie tv 2019-21, 2 stagioni)

Un'amicizia insolita. Un amore perduto riemerso. Un matrimonio al suo punto di svolta. Un appuntamento che potrebbe non essere stato tale. Una nuova famiglia non convenzionale. Queste sono le storie uniche sulle gioie e sulle tribolazioni dell'amore, ciascuna ispirata da un saggio pubblicato nell’omonima rubrica del New York Times.

