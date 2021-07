L'elenco di film e serie tv in scadenza ad agosto su Amazon Prime Video

Come ogni mese, si rinnova il catalogo di Amazon Prime Video. E così come sono in arrivo nuovi film e (moltissime) nuove serie tv, allo stesso modo dobbiamo dire addio (o arrivederci, meglio) ai titoli in scadenza.

Molti film da vedere prima della cancellazione, come I morti non muoiono, Ma, Escobar: il fascino del male, i due film di XXX e il sempre stupendo Il destino di un cavaliere. Tra le serie, ultime possibilità per vedere un classico come V, la miniserie del 1985, o un caposaldo della tv come Buffy l'ammazzavampiri, o piccoli grandi capolavori come Misfits e The Americans.

Ecco dunque il calendario dei titoli in scadenza ad agosto 2021 su Prime Video.

I morti non muoiono (film 2019)

Data di scadenza: 1 agosto

Nella tranquilla cittadina di Centerville c'è qualcosa che non va. L'enorme luna splende bassa nel cielo; durante il giorno, le ore di luce sono sempre più imprevedibili e gli animali iniziano a comportarsi in modo strano. Nessuno può immaginare la strana e pericolosa minaccia di ciò che presto inizierà ad affliggere la città: I MORTI NON MUOIONO. Regia di Jim Jarmusch; con Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny

Link Prime Video

The Giver - Il mondo di Jonas (film 2014)

Data di scadenza: 3 agosto

In una società futuristica dove tutte differenze tra individui sono state annullate e non esiste possibilità di scelta, come ogni anno, sta per svolgersi la "Cerimonia dei 12". Jonas, sedici anni, inizierà a provare sulla propria pelle tutte quelle sensazioni che a nessuno sono concesse: l'amore, il dolore, la frustrazione, ed il terribile segreto della Società in cui vive... Con Jeff Bridges, Meryl Streep.

Link Prime Video

La rivincita delle sfigate (film 2019)

Data di scadenza: 4 agosto

La storia si svolge durante la vigilia del diploma e due studentesse e amiche - nonchè superstar a livello accademico - si rendono conto che forse hanno studiato troppo mettendo da parte la vita sociale, così decidono di dedicare la loro ultima sera da liceali al puro divertimento.

Link Prime Video

XXX (film 2002)

Data di scadenza: 4 agosto

Protagonista di questo film di spionaggio pieno d’azione e di suspense è Vin Diesel, che recita nei panni dell’atleta di sport estremi Xander “XXX” Cage, noto per imprese che sfidano la morte e la legge. Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza lo ingaggia per una pericolosa missione a Praga, dove un agente sotto copertura è stato ucciso da una banda. Con Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L Jackson.

Link Prime Video

XXX: The Next Level (film 2005)

Data di scadenza: 4 agosto

Il governo USA, sotto minaccia di un golpe, per risolvere la pratica ricorre a un ex soldato incarcerato in un penitenziario militare.

Link Prime Video

Il destino di un cavaliere (film 2001)

Data di scadenza: 5 agosto

Al giovane William (Heath Ledger), di umili origini e figlio di un povero falegname, sembra impossibile realizzare il sogno che nutre sin da piccolo di diventare cavaliere. Ma un giorno, durante un torneo medievale, il destino gli regala la sua occasione. William presto cambia il suo nome in Ulrich von Lichtenstein of Gelderland e gareggia per ottenere la mano della splendida Jocelyn.

Link Prime Video

Pets 2 – Vita da animali (film 2019)

Data di scadenza: 7 agosto

In Pets 2 – Vita da animali prosegue la storia di Max, Gidget, Snowball e del resto della banda, alle prese con nuove avventure e alla ricerca del coraggio di diventare i propri eroi. Il nuovo capitolo esplora le vite e le emozioni degli animali domestici, il loro profondo legame con le famiglie che li amano, e rivela cosa fanno davvero i vostri piccoli amici quando restano soli in casa.

Link Prime Video

Ma (film 2019)

Data di scadenza: 7 agosto

Sue Ann è una donna solitaria che vive in una tranquilla città dell'Ohio. Un giorno incontra un'adolescente che le chiede di comprare degli alcolici per la sua combriccola di amici e Sue Ann si offre di ospitarli per divertirsi insieme e far festa nel suo seminterrato. Ma la casa prevede alcune regole: qualcuno deve rimanere sobrio. Non imprecare. Non andare mai al piano di sopra. E chiamarla Ma. Con Octavia Spencer.

Link Prime Video

Stone (film 2010)

Data di scadenza: 11 agosto

Un pericoloso piromane detenuto in carcere cerca di manipolare un agente di polizia per ottenere la libertà condizionata e usa la sua bella moglie come merce di scambio. Con Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich.

Link Prime Video

Misfits (serie tv 2009, stagioni 1-5)

Data di scadenza: 11 agosto

Premiato comedy-drama su cinque adolescenti e i superpoteri che hanno da poco scoperto di avere.

Link Prime Video

Escobar: Il fascino del male (film 2017)

Data di scadenza: 18 agosto

Virginia Vallejo, celebre anchorwoman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell'ascesa vertiginosa del 'patrón' di Bogotà. Con Javier Bardem, Penelope Cruz.

Link Prime Video

Scappo a casa (film 2019)

Data di scadenza: 21 agosto

Michele (Aldo Baglio) è un uomo superficiale che vive di sola apparenza. Per lui, le uniche cose che contano sono la bellezza e la prestanza fisica, la popolarità sui social network, l'ostentazione della ricchezza e il successo con le belle donne.

Link Prime Video

Amiche in affari (film 2020)

Data di scadenza: 27 agosto

Migliori amiche, Mia e Mel (Tiffany Haddish e Rose Byrne) hanno una compagnia di cosmetici, ma una perfida magnate della bellezza (Salma Hayek) cospira per sottrargliela. Mia e Mel devono rimanere unite e lottare per riprendersi la loro compagnia.

Link Prime Video

Buffy l’ammazzavampiri (serie tv 1997, stagioni 1-7)

Data di scadenza: 31 agosto

Dopo la morte dell'Osservatore e il divorzio dei genitori, Buffy e la madre si trasferiscono da L.A. a Sunnydale, in California, per ricominciare. Lì incontra il nuovo Osservatore, Rupert Giles, e capisce che non può sfuggire al destino. Riluttante, Buffy torna ad essere la Cacciatrice con dei nuovi amici, tutti pronti a unirsi alla lotta e prendere un paletto o due, se necessario.

Link Prime Video

The Americans (serie tv 2013, stagioni 1-6)

Data di scadenza: 31 agosto

The Americans è una serie d’epoca sul complesso matrimonio di due spie del KGB a Washinton che si fingono americane. Il matrimonio combinato di Philip e Elizabeth Jennings, viene messo alla prova dalla Guerra Fredda. Le tensioni aumentano anche all’arrivo di un nuovo vicino, membro di una divisione di controspionaggio che combatte gli illegali del Direttorato S del KGB.

Link Prime Video

Gli altri titoli in scadenza ad agosto su Prime Video

V: The Complete Series (serie tv 1985, 1 stagione) - link Amazon

The Pink Panther - La Pantera Rosa (film 2006) - link Amazon

La Pantera Rosa 2 (film 2009) - link Amazon