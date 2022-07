L'elenco dei contenuti in scadenza ad agosto su Amazon Prime Video

Il momento è arrivato: come avevamo notato noi per primi a metà luglio, agosto 2022 segna la cancellazione, a circa tre mesi dall'arrivo in catalogo Amazon Prime Video, di tutti i film legati all'agente segreto 007: ultimi giorni, dunque, per rivedere qualcuno dei capolavori con il personaggio di Ian Fleming.

Non è l'unica grave perdita di questo mese, che segna anche la scadenza di un paio di titoli di Mission Impossible, l'ultimo (in realtà evitabile) film di Woody Allen, nonché quella di Pupi Avati e molto altro ancora. A voi la scelta su cosa recuperare prima della crudele ghigliottina...



La Rivincita delle Sfigate (film 2019) - data di scadenza 4 agosto

La storia si svolge durante la vigilia del diploma e due studentesse e amiche - nonchè superstar a livello accademico - si rendono conto che forse hanno studiato troppo mettendo da parte la vita sociale, così decidono di dedicare la loro ultima sera da liceali al puro divertimento.

Lei mi parla ancora (film 2021) - data di scadenza 7 agosto

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla loro storia d’amore. Regia di Pupi Avati, con Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli.

Nove lune e mezza (film 2017) - data di scadenza 11 agosto

Una sorella vuole figli e non può averli, un'altra può averli ma non li vuole. Con l'aiuto di un medico decidono di fare l'impensabile e di vivere una doppia vita davanti alla loro famiglia. Con Claudia Gerini, Alessandro Tiberi, Giorgio Pasotti.

The James Bond Collection (film MGM) - data di scadenza 12 agosto

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 - Zona pericolo

007 - Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy - Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker - Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro

Agente 007 - Vivi e lascia morire

Agente 007 - Una cascata di diamanti

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 - Si vive solo due volte

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono

Agente 007 - Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

Rifkin's Festival (film 2021) - scadenza 18 agosto

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale.

Mission: Impossible - Fallout (film 2018) - scadenza 30 agosto

Ethan Hunt (Tom Cruise) salva la sua squadra invece di completare una missione, lasciando che del plutonio rubato finisca nelle mani sbagliate. Ora deve collaborare con un agente della CIA (Henry Cavill) per fermare una minaccia nucleare.

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma (film 2011) - scadenza 30 agosto

Nessun piano. Nessun aiuto. Nessuna scelta. Dopo che un attentato al Cremlino coinvolge l'IMF nel terrorismo internazionale, saranno l'agente Ethan Hunt e il suo team a dover discolpare l'agenzia. Scoprono così un complotto per scatenare una guerra nucleare. Per salvare il mondo dovranno usare ogni possibile trucco tecnologico. La missione non è mai stata così reale, pericolosa e impossibile.

