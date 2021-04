L'elenco dei film e delle serie tv in scadenza ad aprile su Amazon Prime Video

Una strage di titoli cancellati: ad aprile sprariranno dal catalogo di Amazon Prime Video qualcosa come 5 serie tv, 2 serie animate e ben 38 film.

Come ogni mese, il catalogo di titoli sulla piattaforma di streaming di Amazon si rinnova, con nuovi film e serie da vedere, ma anche con dolorosi addii a contenuti, "importati" da altre produzioni, che vengono cancellati da quelli in lista.

Come detto, questo mese saranno eliminate diverse serie, in particolare alcune che stanno "tornando a casa" per diventare esclusive di Disney+ e Star (How I met your mother, Scrubs, Modern Family, I Griffin, Futurama), ma il duro colpo è soprattutto per i cinefili, che nelle prossime settimane perderanno la possibilità di vedere film di ogni genere.

Ecco quindi l'elenco completo dei titoli in scadenza su Amazon Prime Video ad aprile 2021: siete avvisati, guardateli prima che sia troppo tardi.

Conan il barbaro (film)

Data di scadenza: 3 aprile

L'alba del giorno dopo - The day after tomorrow (film)

Data di scadenza: 3 aprile

Il treno per il Darjeeling (film)

Data di scadenza: 3 aprile

Deja Vu (film)

Data di scadenza: 4 aprile

Hilary & Jackie (film)

Data di scadenza: 4 aprile

Il patriota (film)

Data di scadenza: 4 aprile

La neve nel cuore (film)

Data di scadenza: 5 aprile

Piccoli crimini coniugali (film)

Data di scadenza: 5 aprile

Destini incrociati (film)

Data di scadenza: 6 aprile

Io, Robot (film)

Data di scadenza: 6 aprile

Weeds (serie tv)

Data di scadenza: 7 aprile

King Arthur (film)

Data di scadenza: 7 aprile

Ladykillers (film)

Data di scadenza: 8 aprile

City of Lies - L'ora della verità (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Il collezionista di ossa (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Non succede ma se succede... (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Stone (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Eliminators (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Mr Cobbler e la bottega magica (film)

Data di scadenza: 9 aprile

After.Life (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Operator (film)

Data di scadenza: 9 aprile

Maze Runner - Il labirinto (film)

Data di scadenza: 10 aprile

Il passo del Diavolo - Devil's Pass (film)

Data di scadenza: 10 aprile

Maze Runner - La fuga (film)

Data di scadenza: 11 aprile

Il cacciatore di ex (film)

Data di scadenza: 11 aprile

Men of Honor - L'onore degli uomini (film)

Data di scadenza: 12 aprile

Basic (film)

Data di scadenza: 14 aprile

Mr Deeds (film)

Data di scadenza: 15 aprile

Scrubs (serie tv)

Data di scadenza: 20 aprile

Futurama (serie tv animazione)

Data di scadenza: 20 aprile

I Griffin (serie tv animazione)

Data di scadenza: 20 aprile

Modern Family (serie tv)

Data di scadenza: 20 aprile

Dora e la città perduta (film per ragazzi)

Data di scadenza: 21 aprile

18 regali (film)

Data di scadenza: 30 aprile

Gli altri titoli in scadenza nelle prossime settimane

How I met your mother (serie tv)

Nashville (serie tv)

The Orville (serie tv)

American Pie: ancora insieme (film)

Holydays (film)

Happy Death Day 2U (film)

Visions (film)

P.s. I love you (film)

Accidental Love (film)

Biancaneve e il cacciatore (film)

Ancora 48 ore (film)