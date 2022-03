L'elenco di film e serie tv in scadenza ad aprile su Amazon Prime Video

La lista più "dolorosa" del mese è sempre quella con i contenuti in scadenza di Prime Video. E anche ad aprile 2022 non mancano i dolorosi addii, tra titoli più o meno recenti.

Per quanto riguarda i film, spariranno nomi come Ad Astra, City of Lies e Barely Lethal, ma le notizie peggiori arrivano dalle serie tv. Nelle prossime settimane, infatti, dal catalogo saranno cancellati pezzi forti come Grey's Anatomy, Scandal, The Terror e Desperate Housewives.

Approfittiamo quindi delle ultime occasioni per (ri)vedere i film e le serie più amate: siete stati avvisati!

City Of Lies - L'ora della verità (film 2021) - scadenza 9 aprile

Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai delle due star del rap Tupac e Notorious B.I.G.. Vent'anni dopo riceve la visita di Jackson, i due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. Con Jhonny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss.

The Terror stagione 1 (serie tv 2018) - scadenza 9 aprile

Inquietante, terrificante e basata su fatti reali, The Terror è la storia di una pericolosa missione nell'Artico da parte della British Royal Navy. E' una storia che tratta della difficoltà di sopravvivere in un territorio inospitale, sotto l'angosciante morsa di una minaccia sconosciuta.

Ad Astra (film 2019) - scadenza 10 aprile

L'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia fino ai lontani confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e dipanare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.

Governance - il prezzo del potere (film 2021) - scadenza 11 aprile

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è il direttore generale di un importante gruppo petrolifero. Dopo un'inchiesta per corruzione è costretto a lasciare la prestigiosa carica convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Viviane Parisi. Renzo prepara la sua vendetta coinvolgendo suo malgrado l'amico di famiglia Michele Laudato, ma la situazione gli sfugge di mano...

Sono solo fantasmi (film 2019) - scadenza 14 aprile

Alla morte del padre, tre bizzarri fratellastri decidono di aprire un’agenzia di acchiappafantasmi per sfruttare la credulità popolare dei napoletani, sino a che non si rendono conto che gli spiriti esistono davvero. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi.

Grey's Anatomy stagioni 1-16 (serie tv) - scadenza 20 aprile

Meredith Grey è una brillante specializzanda di chirurgia del primo anno presso il Seattle Grace Hospital. Insieme ai suoi colleghi del programma di specializzazione, dovrà districarsi fra le emergenze quotidiane e i rapporti interpersonali sia all'interno dell'ospedale che nella vita privata.

Desperate Housewives stagioni 1-8 (serie tv) - scadenza 20 aprile

La defunta Mary Alice Young presenta le sue amiche "casalinghe disperate" e svela i segreti di Wisteria Lane. Con Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross

Scandal stagioni 1-7 (serie tv) - scadenza 20 aprile

Un'esperta di relazioni pubbliche protegge se stessa e i suoi clienti. Creato da Shonda Rhimes, con Kerry Washington, Guillermo Diaz, Henry Cusick.

Battlestar Galactica stagioni 1-4 (serie tv) - scadenza 30 aprile

Serie tv tra le più amate, Battlestar Galactica è un'avventura classica che segue le vicende di una flotta improvvisata e precaria, composta dagli unici sopravvissuti umani di un terribile attacco nucleare assestato dai robot cyloni. Senza alcuna prospettiva di vittoria contro un nemico letale, gli umani sono costretti a scappare scortati dall'unica astronave da guerra rimasta, la vecchia Battl...

Gli altri contenuti in scadenza

Analisi di un delitto (film 1999): scadenza 1 aprile - link Prime

Code Black (serie tv stagioni 1-3): scadenza 3 aprile - link Prime

Barely Lethal (film 2015): scadenza 9 aprile - link Prime

The Boy 2 La maledizione di Brahms (film 2020): scadenza 9 aprile - link Prime

Dragged Across Concrete (film 2019): scadenza 11 aprile - link Prime

Falling Waters stagione 2 (serie tv): scadenza 6 aprile - link Prime