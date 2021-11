L'elenco di film e serie tv in scadenza a dicembre su Amazon Prime Video

Se non fosse per i nuovi episodi de La Ruota del Tempo o per le novità in arrivo tra film e serie tv, a dicembre sarebbe quasi preferibile concentrarsi sui contenuti in scadenza del catalogo di Amazon Prime Video.

La lista completa contiene titoli assolutamente di pregio, da Occhi di Gatto a The Mentalist, ma per comprendere la portata di quello che sta per lasciare la piattaforma di streaming di Amazon a fine 2021 ne bastano tre: il film di Guy Ritchie The Gentlemen; le sei stagioni della super serie tv Vikings; e il film finale di Downton Abbey del 2019. Se non li avete ancora visti, non fatevi sfuggire questa occasione.

Occhi di gatto (serie anime 1984, 2 stagioni) - scadenza 1 dicembre

Benvenuti al Cat's Eye, un locale elegante e tranquillo. Venite a conoscere le tre proprietarie, le belle sorelle Kelly, Sheila e Tati, e scoprite il loro piccolo segreto: le tre ragazze sono famosissime su tutte le pagine di cronaca sotto il nome di "Occhi di Gatto", la banda specializzata in rocamboleschi furti di opere d'arte.

Link Prime Video

Il piccolo yeti (film animazione 2019) - scadenza 2 dicembre

Quando i dispettosi amici Yi, Jin e Peng scoprono un cucciolo di yeti sul tetto di casa, lo chiamano Everest e intraprendono un'avventura emozionante per ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia.

Link Prime Video

Body Cam (film 2020) - scadenza 2 dicembre

Una poliziotta (Mary J. Blige) indaga sulla morte di un collega e pensa che un fantasma prenda di mira i poliziotti. Scopre un sinistro segreto e l'insabbiamento di una sparatoria contro un giovane disarmato in questo intenso thriller d'azione.

Link Prime Video

The Gentlemen (film 2020) - scadenza 3 dicembre

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Diretto da Guy Ritchie.

Link Prime Video

Devious Maids (serie tv 2013, 6 stagioni) - scadenza 6 dicembre

Oscuri segreti dietro all'omicidio di una domestica vengono alla luce. Con Ana Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn Sanchez.

Link Prime Video

Gli Omicidi del Lago (serie tv 2020, stagione 1) - scadenza 9 dicembre

I confini non fermeranno il sangue. Con tre nazioni - Germania, Svizzera e Austria - che condividono le sue sponde, il Lago di Costanza ha inevitabilmente storie da raccontare; di segreti nascosti sott'acqua, di persone scomparse nella notte più buia, di misteri che infestano le profondità e che occasionalmente si riversano in superficie - e di macabri omicidi di cui si parla solo...

Link Prime Video

Hudson & Rex (serie tv 2019, stagione 1) - scadenza 9 dicembre

Charlie Hudson è un detective della polizia criminale che ha sempre desiderato fare questo mestiere. Il cane poliziotto Rex, invece, dopo la morte di K9, il poliziotto con cui lavorava, è destinato ad essere soppresso. Hudson incontra il pastore tedesco e decide di tenerlo con sé, salvandolo. Una giusta scelta perché il cane si rivelerà molto utile nel risolvere le indagini.

Link Prime Video

Downton Abbey (film 2019) - scadenza 10 dicembre

Il fenomeno di portata mondiale, Downton Abbey, ritorna in una spettacolare versione cinematografica, in cui gli amati Crawley e la loro fedele servitù si preparano al momento più importante della loro vita.

Link Prime Video

The Mentalist (serie tv 2009, 7 stagioni) - scadenza 14 dicembre

The Mentalist è Patrick Jane, un famoso sensitivo, la cui moglie e il cui figlio vengono brutalmente assassinati da un inafferrabile serial killer chiamato John il Rosso.

Link Prime Video

Vikings (serie tv 2013, 6 stagioni) - scadenza 31 dicembre

Vikings segue le avventure di Ragnar Lothbrok, l'eroe più grande della sua epoca. La serie racconta la saga dei fratelli vichinghi di Ragnar e della sua famiglia e di come diventa re dei Vichinghi. Oltre a essere un guerriero impavido, Ragnar incarna le tradizioni nordiche di devozione agli dei, secondo la leggenda lui era un discendente diretto di Odino, dio della guerra e dei guerrieri.

Link Prime Video

Gli altri contenuti in scadenza su Amazon Prime Video a dicembre

CSI: Crime Scene Investigation (serie tv, stagioni 11-16)

Hawaii Five-0 (serie tv, stagioni 9-10)

The Sentinel (film 2006)

ViVid Strike! (serie anime 2016, 1 stagione)