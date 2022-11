L'elenco di film e serie tv in scadenza a dicembre su Amazon Prime Video

Anche a dicembre, l'elenco dei film e delle serie tv in scadenza è molto doloroso. Tra i contenuti prossimi a essere cancellati dal catalogo, infatti, ci sono molte perle.

Come Io sono Babbo Natale, l'ultimo film con il grande Gigi Proietti, o come Superstore, le cui 6 stagioni spariranno da Prime a fine anno. E quindi date uno sguardo alla lista qui sotto e iniziate a fare i vostri programmi...

Cambio tutto! (film 2020) - data di scadenza 17 dicembre

Giulia ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Giulia decide di rivolgersi a un counselor olistico. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all’esterno con centuplicata energia.

Link Prime Video

Boss Level (film 2021) - data di scadenza 18 dicembre

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l'ex agente delle forze speciali Roy scopre indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe fermare questo loop temporale. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia a Ventor, il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie e minaccia la vita di suo figlio.

Link Prime Video

Io sono Babbo Natale (film 2021) - data di scadenza 20 dicembre

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?

Link Prime Video

Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di Morto (film 2021) - data di scadenza 24 dicembre

Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

Link Prime Video

Dangerous (film 2022) - data di scadenza 30 dicembre

Ex detenuto e sociopatico, Dylan Forrester sta scontando tranquillamente la sua libertà vigilata con l'aiuto di antidepressivi e del suo eccentrico psichiatra. Quando suo fratello muore Dylan infrange la libertà vigilata e si ripropone di scoprire la verità. Un gruppo di mercenari vuole qualcosa che il fratello ha nascosto e Dylan avrà bisogno di tutte le sue capacità tattiche per sopravvivere.

Link Prime Video

Superstore (serie tv, stagioni 1-6) - data di scadenza 31 dicembre

America Ferrera e Ben Feldman sono i protagonisti di questa divertente commedia relativa a un'originale famiglia di dipendenti presso un ipermercato.

Link Prime Video

The Good Doctor (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 31 dicembre

La serie narra di un giovane chirurgo affetto dalla sindrome del Savant che viene assunto nel reparto di chirurgia pediatrica di un prestigioso ospedale. Sorgerà la domanda: una persona che non ha l'abilità di relazionarsi con la gente può riuscire a salvargli la vita?

Link Prime Video

Mr. Pickles (serie tv animata, stagioni 1-3) - data di scadenza 31 dicembre

Mr. Pickles è ambientato nel piccolo mondo di una città vecchio stile che viene lentamente conquistata dal mondo moderno.

Link Prime Video