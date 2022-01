L'elenco di film e serie tv in scadenza a febbraio su Amazon Prime Video

Come ogni mese, riportiamo la "strage" di titoli che stanno per essere cancellati dal catalogo di Prime Video. A febbraio, i contenuti in scadenza includono telefilm cult come A-Team e Xena, molteplici commedie italiane e internazionali, la saga di Jason Bourne e un buon numero di film e serie tv di fantascienza.

Date quindi uno sguardo all'elenco completo dei titoli in scadenza a febbraio 2022 su Amazon Prime Video:

Hap and Leonard (serie tv 2016, stagioni 1-3) - scadenza 2 febbraio

Hap and Leonard è una commedia noir che narra la storia di due amici, una femme fatale, una banda di scapestrati rivoluzionari, una coppia di killer psicopatici, un bottino nascosto.

Xena (serie tv, stagioni 1-6) - scadenza 3 febbraio

Dagli acclamati registi Sam Raimi e Rob Tapert, Xena - Principessa guerriera è ambientata nell'"età dell'oro" del mito. I vezzi degli dèi capricciosi e l'avidità dei tiranni umani rendono infido il mondo di Xena. Inseguita dal malvagio signore della guerra Draco, Xena viaggia di città in città e di battaglia in battaglia, trovandosi sempre divisa tra gli innocenti e le forze dell'oscurità.

The A-Team (serie tv 1983, stagioni 1-5) - scadenza 7 febbraio

Il colonnello John "Hannibal" Smith è il leader di un gruppo variegato di veterani del Vietnam, addestrati allo spionaggio. Ormai dipendenti dal "divertimento" delle loro avventure ad alto rischio, il gruppo si riunisce ancora di tanto in tanto per accettare quelle missioni che li interessano... dietro giusto compenso.

Burraco Fatale (film 2020) - scadenza 11 febbraio

Quattro amiche vivono le loro vite in una piccola cittadina di provincia, accumunate dalla passione per il burraco. Fra pettegolezzi di paese e piccole rivalse, Irma, scontenta del suo matrimonio, si innamorerà di un affascinante principe egiziano mentre le amiche cercheranno di farla tornare in sé. Con Claudia Gerini, Mohamed Zouaoui, Sabina Guzzanti, Paola Minaccioni.

Il caso Pantani (documentario 2020) - scadenza 13 febbraio

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. È il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo.

Arrivano i prof (film 2018) - scadenza 15 febbraio

Mentre tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside decide di reclutare i peggiori insegnanti nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti.

Le amiche della sposa (film 2011) - scadenza 15 febbraio

Annie guiderà il gruppo di pittoresche damigelle (Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey e Ellie Kemper) in una sfrenata e irresistibile corsa verso il matrimonio.

Gli altri contenuti in scadenza a febbraio su Prime Video

Love Actually (film 2003)

Il grande Lebowski (film 1998)

Il debito (film 2011)

Last Christmas (film 2019)

Nemico Pubblico (film 2009)

L'amore non va in vacanza (film 2006)

The Bourne Identity (film 2002)

The Bourne Supremacy (film 2014)

The Bourne Ultimatum (film 2007)

The Bourne Legacy (film 2012)

Questi sono i 40 (film 2012)

Oblivion (film 2013)

Miami Vice (film 2006)

Espiazione (film 2007)

Falling Water (serie tv 2016, stagioni 1-2)

Diana - La storia segreta di Lady D. (film 2013)

Paul (film 2011)

CSI (serie tv stagioni 11-16)

Apollo 13 (film 1995)

La terra di Dio (film 2018)