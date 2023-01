L'elenco di film e serie tv in scadenza a febbraio su Amazon Prime Video

Nell'elenco più doloroso che stiliamo ogni mese, quello dei titoli che saranno "licenziati" dal catalogo di Prime Video, a febbraio non mancano i veri e propri colpi al cuore.

In particolare, vi segnaliamo tre serie tv cult che doveste assolutamente recuperare (se gia non lo avete fatto di recente), e cioè Streghe, Hawaii Five-0 e ER: Medici in prima linea. Ma occhio anche ad alcuni film italiani che potrebbero interessarvi, e continuate a seguirci nelle prossime settimane per gli aggiornamenti sui titoli in scadenza.

Anna (film 2019) - data di scadenza 3 febbraio

È la storia di Anna, una giovane con una straordinaria bellezza ma con un violento passato alle spalle. La ragazza nasconde un grande segreto dietro il suo volto d'angelo: è un temibile killer del KGB. Dopo l'addestramento, viene affidata a Olga, che le affida compiti con un solo fine, l'omicidio.

Streghe (serie tv, stagioni 1-8) - data di scadenza 6 febbraio

Tre sorelle (Prue, Piper e Phoebe), dopo la morte della loro nonna, che lascia loro una splendida casa vittoriana a San Francisco, scoprono di avere dei poteri magici. Fino ad allora le tre sorelle non sapevano di possederli poiché, ancora piccole, ne furono private dalla nonna, che fu costretta a farlo per proteggerle dallo stregone Nicholas.

Sul più bello (film 2021) - data di scadenza 7 febbraio

Marta, diciannovenne tanto simpatica quanto bruttina, soffre di una malattia rara. Sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici tentano di dissuaderla dal puntare troppo in alto finché Marta vede Arturo, bello e inarrivabile...

Benvenuti in casa Esposito (film 2021) - data di scadenza 12 febbraio

Tenetevi forte. Preparatevi a ridere e a commuovervi. Sono arrivati gli Esposito! Il rione Sanità, dove è nato il principe della risata Totò, è uno dei più affascinanti e misteriosi di Napoli. Qui vive, con la sua famiglia allargata, Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra.

Hawaii Five-0 (serie tv, stagioni 1-6) - data di scadenza 14 febbraio

Il tenente comandante Steve McGarrett guida una forza d'elite che combatte il crimine, affrontando i casi più difficili dell'isola e cercando gli assassini del suo leggendario padre.

7 ore per farti innamorare (film 2020) - data di scadenza19 febbraio

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici.Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile.

ER: Medici in prima linea (serie tv, stagioni 1-15) - data di scadenza 28 febbraio

Iniziai a scrivere E.R. nel lontano 1974 a testimonianza delle mie esperienze di studente di medicina nel pronto soccorso di un ospedale. Buona visione! Michael Crichton, giugno 2003.

