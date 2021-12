L'elenco di film e serie tv in scadenza a gennaio su Amazon Prime Video

Con gennaio 2022 amazon cancella dal catalogo di Prime Video una lista sterminata di contenuti, tra film e serie tv. Iniziamo dalle serie: McMafia, The Shield e svariati anime (da Gigi la trottola a Ken il guerriero) sono i titoli assolutamente da non lasciare a metà.

Passiamo ai film: quello che assolutamente dovete recuperare è Palm Springs (non lasciatevi ingannare dal titolo), ma come al solito ci sono moltissimi film che stanno per essere cancellati. In scadenza ci sono capolavori come I guerrieri della notte e Salvate il soldato Ryan, ma anche commedie leggere come i vari Vacanze di Natale.

A proposito: vi consigliamo di sfruttare le feste per vedere i film e le serie che spariranno già a Capodanno... Buona visione!

McMafia (serie tv 2018, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

Ispirata al bestseller di Misha Glenny, McMafia è una serie drammatica che spalanca le porte del complicato mondo del crimine organizzato. Incentrata su una famiglia russa in esilio a Londra, rivela un’intricata rete che lega il riciclaggio di denaro a Dubai con i cyber-criminali indiani, il mercato nero di Zagabria ai narcos colombiani, gli oligarchi russi di Londra ai contrabbandieri beduini.

Wunderland - L'Ultima Offensiva (film 2018) - scadenza 1 gennaio

Natale 1944. I tedeschi mettono in atto uno dei loro assalti finali contro l'esercito alleato. Il tenente Robert Cappa e il plotone di seconda divisione di fanteria di cui è a capo hanno ricevuto l'ordine di difendere uno snodo stradale vitale dagli aggressori. Dovranno così trovare forza e coraggio nella fede per affrontare quella che passerà alla storia come l'offensiva delle Ardenne

Sei Minuti a Mezzanotte (film 2020) - scadenza 1 gennaio

Estate 1939. L'insegnante Thomas Miller accetta un ruolo presso un collegio femminile sulla costa meridionale dell'Inghilterra dove, sotto l'occhio attento della direttrice Miss Rocholl, le ragazze imparano a rappresentare l'ideale della femminilità tedesca. La scoperta di un corpo metterà Thomas nella condizione di dover fuggire dalla polizia.

The Cave - Discesa Mortale (film 2016) - scadenza 1 gennaio

Un gruppo di ex élite militari decide di avventurarsi in un sistema di grotte inesplorato, dove, un paio di anni prima, due sommozzatori stranieri annegarono in circostanze misteriose. Contrariamente a quanto credono, il loro peggior incubo li aspetta nella stretta e profonda oscurità.

Vlad l'impalatore (film 2018) - scadenza 1 gennaio

XV secolo. Sette coraggiosi guerrieri turchi decidono di affrontare l'esercito del crudele Vlad e di fermare una volta per tutte i suoi sanguinosi eccidi. Li attende una violenta battaglia per porre fine a tutte le guerre.

Lamù, la ragazza dello spazio (serie anime 1986, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

La storia narra le avventure di una ragazza aliena di nome Lamù, arrivata sulla terra inizialmente con lo scopo di invaderla. La sua razza infatti sfida i terrestri ad una gara nella quale un rappresentante terrestre dovrà rincorrere e toccare le corna di Lamù entro dieci giorni. Se il terrestre vincerà la Terra sarà salva, se perderà gli umani dovranno sottomettersi agli invasori.

Gigi la trottola (serie anime 1982, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

Gigi Sullivan ha un talento innato per qualunque sport. Niente lo scoraggia, nemmeno la sua bassissima statura che non gli impedisce di eccellere nemmeno in sport come il basket. Gigi infatti compensa le sue carenze fisiche con la furbizia e l'imprevedibilità, qualità che lo rendono uno sportivo unico nel suo genere.

Berserk (serie anime 1998, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni.

Occhi di gatto (serie anime 1984, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

Benvenuti al Cat's Eye, un locale elegante e tranquillo. Venite a conoscere le tre proprietarie, le belle sorelle Kelly, Sheila e Tati, e scoprite il loro piccolo segreto: le tre ragazze sono famosissime su tutte le pagine di cronaca sotto il nome di “Occhi di Gatto”, la banda specializzata in rocamboleschi furti di opere d’arte.

Ken il guerriero - La trilogia (serie anime 2004, stagione 1) - scadenza 1 gennaio

In un mondo devastato e inaridito dalle guerre nucleari, dove solo i più forti riescono a sopravvivere e i più deboli sono sopraffatti dai malvagi, le stelle hanno eletto l'unico salvatore, Kenshiro. Il destino dell’umanità è nelle mani di Ken il Guerriero, ultimo successore della divina scuola di Hokuto.

Palm Springs (film 2020) - scadenza 8 gennaio

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles. Ma quando il loro incontro è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a vivere come se non ci fosse un domani!

La Befana vien di notte (film 2018) - data di scadenza 11 gennaio

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana!

Regia di Michele Soavi, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Francesco Mura.

Metti la nonna in freezer (film 2018) - scadenza 14 gennaio

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia, si innamora perdutamente di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la nonna muore, Claudia pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci e bugie sono gli ingredienti di questa commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone.

Il Grinch (film 2000) - scadenza 31 gennaio

Una bambina convince il sindaco ad invitare alla festa di Natale il Grinch, uno strano essere verde che ha deciso di rovinare le feste a tutti. Con Jim Carrey.

The Shield (serie tv, stagioni 1-7) - scadenza 31 gennaio

Una serie acclamata e popolare che infrange le convenzioni del genere poliziesco, ambientata nel mondo duro e moralmente ambiguo di un distretto di polizia di Los Angeles in cui il confine fra bene e male viene oltrepassato ogni giorno. Michael Chiklis ha conquistato un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione del detective Vic Mackey, a capo della squadra d’assalto...

Gli altri contenuti in scadenza a gennaio

Paparazzi (film 1998) - link Prime

Vacanze di Natale 2000 (film 1999) - link Prime

Merry Christmas (film 2001) - link Prime

Natale sul Nilo (film 2002) - link Prime

Natale a New York (film 2006) - link Prime

Natale a Beverly Hills (film 2009) - link Prime

Vacanze di Natale a Cortina (film 2011) - link Prime

The Handmaid's Tale (serie tv, stagione 1) - link Prime

Supernatural (serie tv) - link Prime

Law & Order: Unità vittime speciali (serie tv) - link Prime

Chicago PD (serie tv) - link Prime

Chicago Fire (serie tv) - link Prime

Downsizing (film 2017) - link Prime

La famiglia Addams (film 1991) - link Prime

La signora in giallo (serie tv) - link Prime

madre! (film 2017) - link Prime

Salvate il soldato Ryan (film 1998) - link Prime

Caccia a ottobre rosso (film 1990) - link Prime

Norbit (film 2007) - link Prime

Lei è troppo per me (film 2010) - link Prime

Gli Intoccabili (film 1987) - link Prime

Watchmen (film 2009) - link Prime

Like crazy (film 2011) - link Prime

I guerrieri della notte (film 1979) - link Prime

Stardust (film 2007) - link Prime

10 Cloverfield Lane (film 1980) - link Prime

La figlia del generale (film 1999) - link Prime

Padrenostro (film 2020) - link Prime

Se solo fosse vero (film 2005) - link Prime

Beverly Hills Cop II (film 1987) - link Prime

Anchorman 2 (film 2013) - link Prime

Il socio (film 1993) - link Prime

Seberg: nel mirino (film 2020) - link Prime