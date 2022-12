L'elenco di film e serie tv in scadenza a gennaio 2023 su Amazon Prime Video

Come ogni mese, senza eccezioni, anche a gennaio il catalogo di Prime Video registra dolorose cancellazioni di film e serie tv più o meno recenti.

E quindi, tra i titoli in scadenza nelle prossime settimane, ve ne segnaliamo in particolare sette: quattro film - È per il tuo bene, Infinite, Demon Slayer: il treno Mugen, Sai tenere un segreto? - e tre serie tv - Unforgettable, Mr. Robot e Stargate. Prendete nota e non perdete l'ultimo treno!

È per il tuo bene (film 2020) - data di scadenza 1 gennaio

Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le loro figlie abbiano tutte scelto un fidanzato sbagliato. Disperati e sicuri di agire per il bene delle proprie figlie si uniscono per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Così facendo rischieranno di rovinare i loro stessi matrimoni mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli. Con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Matilde Gioli.

Infinite (film 2021) - data di scadenza 7 gennaio

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Sull'orlo di un crollo nervoso, in suo aiuto arriva un gruppo di persone che si autodefiniscono “Infiniti” per rivelargli che i suoi ricordi sono reali. Diretto da Antoine Fuqua.

Unforgettable (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 9 gennaio

Un incontro casuale mette in contatto una ex poliziotta con il suo ex fidanzato, un detective della polizia di New York, che la convince a usare la sua straordinaria memoria per risolvere i crimini.

Demon Slayer: il treno Mugen (film animato 2021) - data di scadenza 12 gennaio

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zen'itsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni: il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro! Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, precipitando così in un sogno infinito!

Mr. Robot (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 14 gennaio

Mr. Robot è un thriller tecnologico che segue le vicende di Elliot, un giovane programmatore che di giorno lavora come ingegnere in una ditta di sicurezza informatica, e di notte è un hacker giustiziere. Elliot si trova a un bivio quando il misterioso leader di un gruppo di hacker attivisti lo recluta per distruggere l'azienda che viene pagato per proteggere. Con Rami Malek.

Sai tenere un segreto? (film 2021) - data di scadenza 19 gennaio

Emma Corrigan lavora come assistente marketing per un'importante azienda. Durante un viaggio, l'aereo sul quale stava viaggiando rischia di precipitare e, senza rendersene conto, Emma inizia a raccontare tutti i suoi segreti (anche quelli più intimi) all'uomo che le è seduto accanto. Con Alexandra Daddario.

Stargate SG-1 (serie tv, stagioni 1-9) - data di scadenza 30 gennaio

Il colonnello Jack O’Neill (Richard Dean Anderson) e il suo team formato da Daniel Jackson (Michael Shanks), Teal'c (Christopher Judge), e il cap. Samantha Carter (Amanda Tapping), vogliono esplorare i misteri dello Stargate e i nuovi mondi.

