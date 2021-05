L'elenco di film e serie tv in scadenza a giugno su Amazon Prime Video

Diciannove film, 5 serie tv e una serie animata: è il computo totale dei titoli che a giugno saranno progressivamente cancellati dal catalogo di Prime Video.

In particolare, per quanto riguarda i film, si segnala un gran numero di film italiani che sono in scadenza nei prossimi 30 giorni: Posti in piedi, Benedetta follia (entrambi di Carlo Verdone), L'agenzia dei bugiardi (con Ghini e Mastronardi), Un fantastico via vai (di Pieraccioni) e La pazza gioia (di Virzì).

Anche nelle serie tv ci sono fiction italiane da vedere prima che vengano eliminate dall'app di streaming di Amazon, ovvero I bastardi di Pizzofalcone e L'allieva. Guardando ai titoli internazionali, invece, da non lasciarsi sfuggire ci sono Black Dahlia, Philadelphia, After Earth e un classico come I due capitani tra i film; tra le serie, prosegue la migrazione di produzioni Disney come American Dad, Modern Family e How I met your mother (in attesa di vedere il nuovo How I met your faher).

Ecco quindi la lista dei film e delle serie tv in scadenza a giugno su Amazon Prime Video, in ordine cronologico, con i link e le trame.

Black Dahlia (film 2006)

Data di scadenza: 3 giugno

Due poliziotti, ex pugili, indagano sull' assassinio dell'ambiziosa Betty Ann Short, detta "Black Dahlia". Mentre uno è sempre più preoccupato perché il raccapricciante omicidio minaccia la sua relazione con Kay, il suo partner si sente sempre più attratto dalla enigmatica Madeleine Linscott, figlia di uno degli uomini più ricchi della città, che si rivela stranamente legata alla vittima. Diretto da Brian De Palma; con Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart.

Cena con delitto (film 2019)

Data di scadenza: 4 giugno

Un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati. Con Daniel Craig

American Dad (serie animata 2006, 8 stagioni)

Data di scadenza: 5 giugno

Serie animata che ruota intorno alla vita di Stan Smith, agente della CIA impegnato a garantire la sicurezza nazionale. Attorno a lui la famiglia, un pesce parlante e un alieno.

Blood & Oil (serie tv 2015, 1 stagione)

Data di scadenza: 6 giugno

Una coppia cerca di diventare ricca in una città in espansione grazie al petrolio. La loro strada incrocia quella di un ricco magnate senza scrupoli che vuole ampliare il suo impero.

Little Boy (film 2015)

Data di scadenza: 10 giugno

Un bambino di otto anni ha problemi di sviluppo, e il suo unico amico è suo padre. Quando l'uomo parte per il fronte, il protagonista è costretto a confrontarsi con la crudeltà dei suoi compagni di scuola e di altre persone. Con Emily Watson.

Che fine ha fatto Bernadette? (film 2019)

Data di scadenza: 11 giugno

Bernadette Fox, un architetto con un viso splendido nascosto dietro occhialoni da diva, sparisce all’improvviso poco prima di partire per un viaggio con la sua famiglia. Spetterà al marito e alla figlia Bee ricostruire con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli di giornale che la madre si è lasciata alle spalle, fino a svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent’anni. Con Cate Blanchett.

Posti in piedi (film 2012)

Data di scadenza: 12 giugno

Tre padri separati, Ulisse, Fulvio e Domenico alle prese con complicazioni economiche e sentimentali che li hanno condotti da stimati professionisti a strampalati coinquilini. Nella loro vita irromperà Gloria, una cardiologa che ha difficoltà a curare il proprio di cuore. Tra lei ed Ulisse nasce fin da subito una particolare sintonia. Regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini.

Benedetta follia (film 2018)

Data di scadenza: 12 giugno

Guglielmo, uomo di specchiate virtù cristiane, è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Sua moglie Lidia, devota consorte da 25 anni, decide di mollarlo proprio il giorno del loro anniversario di matrimonio, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. A scuoterlo sarà l'arrivo di Luna nuova, travolgente e improbabile commessa... Di e con Carlo Verdone

I bastardi di Pizzofalcone (serie tv 2017, 2 stagioni)

Data di scadenza: 14 giugno

L'ispettore Giuseppe Lojacono viene trasferito a Napoli per far parte della squadra del commissario Palma, uomo dai modi gentili, poliziotto integerrimo, a cui, in attesa della agognata promozione, viene affidata una squadra di agenti che non ha scelto, per di più macchiati di una qualche colpa e per questo ritenuti poliziotti scomodi dai dirigenti dei commissariati di appartenenza. Con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini.

L’allieva (serie tv 2016, 2 stagioni)

Data di scadenza: 14 giugno

Alice, goffa ed entusiasta specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà nel mondo lavorativo e sentimentale. Sebbene abbia ancora molto da imparare, ha una grande qualità: un’empatia con le vittime che la porta ad avere intuizioni decisive nei casi in cui è coinvolta. Con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale.

L’agenzia dei bugiardi (film 2019)

Data di scadenza: 17 giugno

Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi.

A un metro da te (film 2019)

Data di scadenza: 20 giugno

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.

Mission: Impossible – Protocollo fantasma (film 2011)

Data di scadenza: 30 giugno

Nessun piano. Nessun aiuto. Nessuna scelta. Dopo che un attentato al Cremlino coinvolge l'IMF nel terrorismo internazionale, saranno l'agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team a dover discolpare l'agenzia. Scoprono così un complotto per scatenare una guerra nucleare. Per salvare il mondo dovranno usare ogni possibile trucco tecnologico. La missione non è mai stata così reale, pericolosa e impossibile.

Gli altri titoli in scadenza su Prime Video nelle prossime settimane

Modern Family (serie tv)

Passengers (film)

How I met your mother (serie tv)

Un fantastico via vai (film)

2 Guns - Cani sciolti (film)

Philadelphia (film)

After Earth (film)

Non sposate le mie figlie (film)

I fratelli Sisters (film)

The Far Horizons - I due capitani (film)

La pazza gioia (film)

The Defender (film)