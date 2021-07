L'elenco di film e serie tv in scadenza a luglio su Amazon Prime Video

Trenta film e cinque serie tv: è questo il computo dei titoli in scadenza nel mese di luglio su Prime Video. Praticamente gli stessi numeri delle serie e dei film che questo mese faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Le serie che verranno cancellate sono grandi classici come X-Files, Law & Order: Criminal Intent, Sons of Anarchy e 24, così come il (non riuscitissimo) remake di Magnum PI.

Tra i film prossimi a sparire dal catalogo di Prime ci sono capolavori vecchi e nuovi: dalla saga di Bourne a 1917, da Sfida senza regole a I guardiani del destino, e poi ancora Favolacce, Unfriended: Dark Web, da Love actually a Il ladro di giorni e molti altri titoli molto interessanti.

Ecco quindi il calendario completo dei film e delle serie tv in scadenza a luglio su Amazon Prime Video

Sfida senza regole - Righteous Kill (film 2008)

Data di scadenza: 1 luglio

Due veterani della polizia di New York indagano sull'identità di un misterioso serial kiler. Ben presto scoprono che il caso è connesso con un altro risolto anni prima. L'omicida infatti lascia accanto al cadavere delle sue vittime una poesia di quattro righe per giustificare il suo gesto. Con Robert De Niro, Al Pacino, 50 Cent.

Link Prime Video

Sotto assedio - White House Down (film 2013)

Data di scadenza: 1 luglio

All'agente di polizia di Washington John Cale (Channing Tatum) è appena stato negato il lavoro dei suoi sogni nell'unità speciale dei servizi segreti a guardia del presidente James Sawyer (Jamie Foxx). Non volendo deludere la figlia con la brutta notizia, la porta a fare un giro della Casa Bianca proprio quando l'edificio viene preso d'assalto da un gruppo di paramilitari pesantemente armati.

Link Prime Video

Paul (film 2011)

Data di scadenza: 4 luglio

Divertente parodia dei film di fantascienza. L'alieno Paul, fuggito da un'area segreta, salta a bordo del camper di due amici per darsi alla fuga. Con Seth Rogen.

Link Prime Video

X-Files (serie tv 1994, stagioni 1-10)

Data di scadenza: 6 luglio

La verità è là fuori. Gli agenti dell'FBI Scully e Mulder la vanno cercando in questa fenomenale serie fantascientifica sulla loro ricerca di dare una spiegazione a ciò che è apparentemente inspiegabile. I loro strani casi includono avvistamenti Ufo, incontri alieni, rapimenti e praticamente tutto ciò che è paranormale.

Link Prime Video

Deathgrip (film 2017)

Data di scadenza: 6 luglio

DEATHGRIP unisce lo stile inconfondibile di Brendan Fairclough alla produzione progressista di Clay Porter, facendoli scontrare in un film d'azione diretto, che ti colpisce senza sosta e a tutta velocità, sullo scenario del pianeta Terra.

Link Prime Video

Tentazioni proibite (film 2014)

Data di scadenza: 6 luglio

Due giovani uomini lavorano per Il Padrone, un usuraio che si occupa anche di traffici illegali di antichità. Fanno il lavoro sporco per lui ma commettono l'errore fatale di innamorarsi, uno per una prostituta e l'altro per la figlia del suo capo... I loro sentimenti si riveleranno letali per tutti.

Link Prime Video

Favolacce (film 2020)

Data di scadenza: 9 luglio

Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale comune anche quando si tenta di mascherarlo. Diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo, con Elio Germano, Barbara Chichiarelli e Gabriel Montesi.

Link Prime Video

Unfriended: Dark Web (film 2018)

Data di scadenza: 10 luglio

Quando un ragazzo scopre una misteriosa cartella all'interno del suo nuovo laptop, lui e i suoi amici vengono inconsapevolmente catapultati nelle profondità del dark web.

Link Prime Video

Leonardo da Vinci: il ritratto ritrovato (film 2019)

Data di scadenza: 10 luglio

Nel 2008, nel sud Italia, la scoperta di un dipinto del XVI secolo conquista il mondo intero. Potrebbe essere un ignoto autoritratto di Leonardo Da Vinci?

Link Prime Video

The Zone - Road to Chernobyl (film 2018)

Data di scadenza: 11 luglio

I registi Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica si introducono nella zona di esclusione di Chernobyl, al seguito di un gruppo di paramilitari che si autodefiniscono "stalker", filmando una delle avventure più incredibili mai documentate. Racconteranno una storia romantica, fatta di amicizia e di libertà, di amore per un mondo senza speranza.

Link Prime Video

Sons of Anarchy (serie tv 2008, stagioni 1-7)

Data di scadenza: 14 luglio

Sons Of Anarchy è un club di motociclisti con sede a Charming, piccola cittadina della California. La banda protegge la comunità dagli spacciatori e dalla microcriminalità, con tacito assenso dello sceriffo. Denaro, potere e sangue sono gli aspetti principali di questa moderna tragedia shakespeariana in cui il triangolo tra madre, figlio e patrigno svelerà i più oscuri segreti di una confraternita.

Link Prime Video

1917 (film 2020)

Data di scadenza: 22 luglio

6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono un ordine di missione suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio che potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l'esercito tedesco. Per Blake l'ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei 1600 soldati. Regia di Sam Mendes, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch.

Link Prime Video

The Rhytm Section (film 2020)

Data di scadenza: 22 luglio

Dai produttori di James Bond, questo movimentato thriller vede protagonisti Blake Lively e Jude Law. Scoprendo che la morte della sua famiglia non è stata un incidente, Stephanie (Lively) si trasforma da vittima in carnefice, cercando vendetta.

Link Prime Video

Il ladro di giorni (film 2020)

Data di scadenza: 29 luglio

Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma suo padre torna e reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con sé Salvo. Di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro.

Link Prime Video

24 (serie tv 2002, stagioni 1-8)

Data di scadenza: 31 luglio

Jack Bauer, che guida l'unità antiterrorismo, ha appena finito una partita a scacchi con la figlia, nel frattempo uscita di soppiatto da casa, quando viene urgentemente richiamato al lavoro. Apprende che ci sarà un attentato al candidato presidenziale David Palmer. Intanto Teri, moglie di Jack, si mette in cerca della figlia.

Link Prime Video

Gli altri titoli in scadenza su Prime Video nelle prossime settimane

La Notte del Giudizio (film 2013) - link Prime

Anarchia: la notte del giudizio (film 2014) - link Prime

Law & Order: Criminal Intent (serie tv, stagioni 1-4) - link Prime

Serenity (film 2005) - link Prime

The Bourne Identity (film 2002) - link Prime

The Bourne Supremacy (film 2004) - link Prime

The Bourne Ultimatum (film 2007) - link Prime

The Bourne Legacy (film 2012) - link Prime

Magnum PI (serie tv 2019) - link Prime

Nemico Pubblico (film 2009) - link Prime

I guardiani del destino (film 2011) - link Prime

L'alba dei morti dementi (film 2004) - link Prime

Hot Fuzz (film 2007) - link Prime

Le amiche della sposa (film 2011) - link Prime

Oblivion (film 2013) - link Prime

Miami Vice (film 2006) - link Prime

Love actually (film 2003) - link Prime

Identity (film 2003) - link Prime

The Wolf Hour (film 2019) - link Prime

The Interview (film 2014) - link Prime