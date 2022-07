L'elenco di film e serie tv in scadenza a luglio su Amazon Prime Video

L'articolo più doloroso che ogni mese dedichiamo ad Amazon Prime Video è quello con l'elenco dei contenuti in scadenza nelle prossime settimane. E anche luglio non fa eccezione.

O meglio, nella lista qui sotto un'eccezione c'è ed è Proximity, che vi sconsigliamo vivamente (sotto trovate il link alla nostra recensione). Per il resto, prossimi a essere cancellati ci sono film come La Stanza (del regista di Christian, e con il protagonista di Christian), The Commuter, La Chiave del maestro Tinto Brass e tanti altri; e poi serie tv come Mad Men, Marvel's Cloak & Dagger, Law & Order: Unità Vittime Speciali... Titoli da non perdere, prima che spariscano dalla piattaforma streaming di casa Amazon.

La Stanza (film 2021) - data di scadenza 3 luglio

La mattina in cui Stella decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto che sembra conoscerla fin troppo bene. Quando poi in casa arriva anche Sandro, l'uomo che ha spezzato il cuore di Stella, una situazione già complicata si trasforma rapidamente in caos: Giulio, lo sconosciuto, sembra intenzionato a portare alla luce tutti i segreti della casa. Regia di Stefano Lodovichi, interpretato da Guido Caprino, Camilla Filippi, Edoardo Pesce.

Marvel’s Cloak & Dagger (serie tv 2018, stagioni 1-2) - scadenza 7 luglio

Sconosciuti sono legati da speranza e paura. Con Carl Lundstedt, Al Vicente, Maceo Smedley III.

Proximity (film 2020) - scadenza 14 luglio

Isaac, un giovane ingegnere della Nasa riceve un misterioso segnale dallo spazio. Pochi giorni dopo viene rapito dagli alieni e si risveglia senza alcun ricordo ma con l'intero filmato dell'evento.

The Commuter - L'Uomo sul Treno (film 2018) - scadenza 24 luglio

Michael è un ex agente che ogni giorno prende lo stesso treno. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero sul treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael, intrigato, accetta la sfida, ma si ritrova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri. Con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

SpongeBob SquarePants (serie animata 2016, stagione 9) - scadenza 31 luglio

Chi vive in un ananas in fondo al mare? È Spongebob Squarepants, la spugna più simpatica di tutta Bikini Bottom. Cucina i migliori Krabby Patty del ristorante Krusty Krab e con il suo amico Patrick Stella riesce sempre a vivere folli avventure.

PAW Patrol (serie animata 2018, stagione 4) - data scadenza 31 luglio

Paw Patrol è una serie animata in computer grafica che ha per protagonista una curiosa squadra di pronto intervento, formata da sei cagnolini e da un bambino.

Gli altri contenuti in scadenza a luglio su Amazon Prime

Mad Men (serie tv) - scadenza 2 luglio - link

Terrore in vacanza (film 2006) - scadenza 3 luglio - link

La vendetta di Christie (film 2007) - scadenza 5 luglio - link

La Chiave (film 1983) - scadenza 10 luglio - link

A-X-L - Un'amicizia extraordinaria (film 2018) - scadenza 10 luglio - link

The Zone - Road To Chernobyl (film 2018) - scadenza 11 luglio - link

Law & Order: Unità Vittime Speciali (serie tv) - scadenza 13 luglio - link