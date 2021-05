L'elenco di film e serie tv in scadenza a maggio su Amazon Prime Video

Dopo la "strage" di aprile, con numerose serie tv che sono uscite dal catalogo di Amazon per incominciare il viaggio verso "casa", ovvero Disney+, a maggio gli abbonati di Prime Video amanti delle produzioni seriali possono stare tranquilli: l'unica serie che sarà cancellata in questo mese è The Missing.

L'elenco dei film in uscita a maggio su Prime Video

La lista delle serie tv in uscita a maggio su Prime Video

Decisamente meno felici saranno i cinefili puri: ben 26 i film in scadenza a maggio su Prime. Tra di essi autentici capolavori come Patto con il diavolo (con il neo Oscar Antohony Hopkins, insieme ad Alec Baldwin e Jennifer Love Hewitt) o The Company, film di Robert Altman con Naomi Campbell, James Franco e Malcom McDowell (sì, l'Alex di Arancia Meccanica).

Altri titoli da vedere prima che vengano eliminati dal catalogo di Prime: Cattivissimo me (e il sequel), Bohemian Rhapsody, Gemini Man e Hulk. Ecco quindi di seguito l'elenco, in ordine di calendario, dei titoli in scadenza a maggio su Amazon Prime Video.

Iron Sky - La battaglia continua (film 2019)

Data di scadenza: 4 maggio

Revolt (film 2017)

Data di scadenza: 4 maggio

Final Score (film 2018)

Data di scadenza: 4 maggio

Militia (film 2018)

Data di scadenza: 4 maggio

Patto con il diavolo (film 2004)

Data di scadenza: 5 maggio

Cattivissimo me 2 (film 2013)

Data di scadenza: 6 maggio

Sarà il mio tipo? (film 2015)

Data di scadenza: 8 maggio

Boy Erased - Vite cancellate (film 2018)

Data di scadenza: 9 maggio

Cattivissimo me (film 2010)

Data di scadenza: 9 maggio

Gemini Man (film 2019)

Data di scadenza: 10 maggio

The Company (film 2004)

Data di scadenza: 10 maggio

Tomb Raider (film 2018)

Data di scadenza: 10 maggio

Giochi nell'acqua (film 1988)

Data di scadenza: 10 maggio

I racconti del cuscino (film 1996)

Data di scadenza: 10 maggio

Non succede, ma se succede (film 2019)

Data di scadenza: 11 maggio

Widows - Eredità Criminale (film 2018)

Data di scadenza: 12 maggio

Cuba Libre - La notte del giudizio (film 1993)

Data di scadenza: 13 maggio

Kidnapped - Il rapimento (film 2006)

Data di scadenza: 13 maggio

Scomodi omicidi (film 1996)

Data di scadenza: 13 maggio

Mistero a Crooked House (film 2017)

Data di scadenza: 15 maggio

John Wick 3 - Parabellum (film 2019)

Data di scadenza: 16 maggio

Bohemian Rhapsody (film 2018)

Data di scadenza: 26 maggio

L'amore a domicilio (film 2020)

Data di scadenza: 31 maggio

Gli altri titoli in scadenza nelle prossime settimane

Hulk (film 2003) - link Prime

The Missing (serie tv 2 stagioni 2014-2016) - link Prime

The Dark Tower - La Torre Nera (film 2017) - link Prime

Jarhead (film 2006) - link Prime