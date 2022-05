L'elenco di film e serie tv in scadenza a maggio su Amazon Prime Video

Se siete abbonati a Prime Video (non che cambi molto su Netflix), sapete che ogni mese, anzi ogni settimana molti contenuti vengono cancellati dalla piattaforma. Per il mese di maggio 2022, la lista dei titoli che abbiamo selezionato (gli altri potete vederli direttamente qui) comprende molti film piuttosto recenti, nonché alcune serie anime di culto come Lupin III e L'attacco dei Giganti e due serie tv come l'incompiuta The Crossing e le tre stagioni di Bull. A voi la scelta su cosa sacrificare e cosa recuperare.

La vendetta di Luna (film 2018) - scadenza 7 maggio

Scampata al massacro della sua famiglia, Luna scopre che in realtà suo padre era una spia russa. Cercherà risposte e vendetta. Con Lisa Vicari

Momentum (film 2015) - scadenza 7 maggio

Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, bensi' una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento la ragazza è in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l'hanno resa un bersaglio. Con Morgan Freeman.

Hunter's Prayer - In fuga (film 2017) - scadenza 7 maggio

Action-thriller con Sam Worthington. Lucas, un killer solitario tormentato dagli incubi del passato, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma al momento di sparare esita perché la ragazza gli ricorda la figlia. Tra il killer in cerca di redenzione e la giovane ragazzina nasce un legame di alleanza contro il crimine, quello cattivo.

Relic (film 2020) - scadenza 12 maggio

L' improvvisa scomparsa di Edna mette in allarme la figlia Kay e la nipote Sam, che subito si adoperano nella ricerca. L' anziana donna ottantenne, ricompare a sorpresa dopo tre giorni, mostrando i segni degenerativi dell' Alzheimer via via sempre piu acuti con il passare dei giorni. Le tre donne scoprono una presenza sinistra che tormenta la residenza.

L'Attacco dei Giganti (serie anime, stagioni 1-3) - scadenza 14 maggio

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Un giorno un immenso Gigante apre una breccia nelle mura di protezione. Il giovane Eren si sente come un animale in cattività e decide di entrare nel Corpo di Ricerca per eliminare ogni singolo Gigante!

Tutti gli uomini del deficiente (film 1999) - scadenza 14 maggio

Un gruppo di persone è in gara per acquisire una grande azienda di videogame. Per vincere bisogna battere in un gioco il fondatore della società. Con Foà, Gerini.

La Nostra Storia (film 2019) - scadenza 14 maggio

Jamie scopre che il suo primo amore Sawyer è l'architetto di un nuovo complesso edilizio che cambierebbe il suo amato quartiere e metterebbe in pericolo la sua libreria. Il caro San Valentino può aiutarli a farli andare d'accordo? Con Maggie Lawson e Sam Page.

Lupin The 3rd - Prima Serie (serie anime 1972) - scadenza 14 maggio

Lupin, il famoso ladro creato da Monkey Punch, con gli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, è sempre pronto a cimentarsi in ogni tipo di furto, anche il più inimmaginabile. Sempre inseguito dall’instancabile ispettore Zenigata, Lupin si trova costantemente coinvolto in situazioni molto pericolose.

Un Cane Per Due (film 2020) - scadenza 14 maggio

Due genitori single si scontrano quando i loro figli vogliono adottare lo stesso cane. Accettando l'affidamento congiunto, Kate dallo spirito libero ed Eric dal carattere competitivo, devono collaborare per dare una casa permanente al cane. Con Nikki DeLoach e Michael Rady.

L'ufficiale e la spia (film 2019) - scadenza 20 maggio

Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, ma quando lui scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una spirale di inganni e corruzione.

Emma. (film 2020) - scadenza 21 maggio

Una nuova e deliziosa trasposizione dell’amato classico di Jane Austen, Emma. è una brillante commedia sul trovare la dolce metà e guadagnarsi il proprio lieto fine. Bella, intelligente e privilegiata, Emma Woodhouse è un’insaziabile “ape regina” senza alcun rivale nella sua tranquilla cittadina inglese.

Tutti per Uma (film 2021) - scadenza 22 maggio

Cosa succede in una famiglia composta da soli uomini, quando arriva in casa una donna a sconvolgerne i precari equilibri? Con Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Lillo Petrolo.

The Crossing (serie tv 1 stagione) - scadenza 26 maggio

I rifugiati di un paese devastato dalla guerra 250 anni nel futuro si presentano per chiedere asilo in una città americana.

Bull (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 26 maggio

Michael Weatherly in BULL veste i panni del dottor Jason Bull, in una serie ispirata alla figura del dottor Phil McGraw, fondatore di una delle più prolifiche società di consulenza forensi di tutti i tempi. Brillante, sfrontato e affascinante, il dottor Bull è un vero e proprio burattinaio, che combina psicologia, intuito, dati e tecnologia per entrare nelle menti di giurati, avvocati,...

L'agenzia dei bugiardi (film 2019) - scadenza 31 maggio

Remake di una commedia francese. La missione di una banda di bugiardi è fornire alibi perfetti ai propri clienti, traditori incalliti. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Antonello Fassari.

Dracula Untold (film 2014) - scadenza 31 maggio

Luke Evans (Fast & Furious 6, Immortals) è il Principe Vlad, in un film che racconta le origini del Conte Dracula combinando la mitologia sui vampiri con la vera storia del Principe di Valacchia, anche detto “L’ Impalatore”.

Puoi baciare lo sposo (film 2018) - scadenza 31 maggio

Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, i due dovranno superare lo scoglio più difficile: comunicarlo ai rispettivi genitori. Con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito.

