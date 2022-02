L'elenco di film e serie tv in scadenza a marzo su Amazon Prime Video

La lista dei contenuti in scadenza su Amazon Prime è persino più importante di quella delle nuove uscite, perché ogni mese in questa "lista nera" finiscono film e serie tv amatissimi dal pubblico.

Per quanto riguarda marzo 2022, citazione d'onore per due film del 2020, ovvero Dolittle e Il giorno sbagliato. Ma ci sono anche commedie italiane come Tuttapposto e Tutta un'altra vita,

Daltanious, il robot del futuro (serie anime 1980, stagione 1) - data di scadenza 1 marzo

Il pianeta Terra sta ormai per soccombere sotto i devastanti attacchi dei conquistatori alieni Akron ma improvvisamente appare Daltanius, un potentissimo robot combattente che si porrà a difesa del nostro Pianeta.

Tuttapposto (film 2019) - data di scadenza 3 marzo

Il film diretto da Gianni Costantino, racconta la storia di Roberto (Roberto Lipari), studente universitario in un ateneo corrotto, in cui vengono assunti solo amici e parenti e i professori vendono esami. Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore.

Marianne & Leonard: Parole d’amore (film 2019) - data di scadenza 3 marzo

Marianne e Leonard – Parole d'amore parla della bellissima, ma tragica storia d'amore tra Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne Ihlen. Il film racconta la loro relazione a partire dagli inizi a Idra, umile periodo di "amore libero" e matrimoni aperti, per poi seguire l'evoluzione del loro amore quando Leonard divenne un musicista di successo.

Tutta un'altra vita (film 2019) - scadenza 11 marzo

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario. Con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni.

Dolittle (film 2020) - scadenza 18 marzo

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen.

Il giorno sbagliato (film 2020) - scadenza 23 marzo

Un automobilista psicopatico deciso a vendicarsi di una donna, solamente perché si è permessa di suonargli contro il clacson. Con Russell Crowe.

Gli altri contenuti in scadenza a marzo

Se mi vuoi bene (film 2019) - link

Haikyu! L'asso del volley (serie anime 2014) - link

Mister Link (film animato 2019) - link

La verità è che non gli piaci abbastanza (film 2009) - link

Pressure - Trattieni il respiro (film 2015) - link