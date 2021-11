L'elenco di film e serie tv in scadenza a novembre su Amazon Prime Video

Come ogni mese, anche a novembre Amazon ha diffuso l'elenco dei titoli di film, serie, show e cartoni animati che verranno eliminati dal catalogo di streaming di Prime Video.

Ci sono film molto apprezzati come Yesterday, esclusive eccezionali come Amici, e come al solito una lunga serie di anime (sosituiti da quelli che invece sono appena arrivati nel catalogo).

Di seguito la lista completa dei titoli in scadenza a novembre 2021 su Prime Video.

Mistresses (serie tv 2013, stagioni 1-4)

Data di scadenza: 2 novembre

Quattro amiche affrontano insieme le loro vite complicate. Con Yunjin Kim, Rochelle Aytes, Brett Tucker

Link Prime Video

Qua la zampa 2 (film 2020)

Data di scadenza: 3 novembre

Il viaggio esistenziale di un cane alla ricerca di un senso per le vite. Regia di Gail Mancuso, con Nanni Baldini, Dennis Quaid, Kathryn Prescott.

Link Prime Video

ViVid Strike (serie anime 2016, 1 stagione)

Data di scadenza: 6 novembre

Fuuka e Rinne da bambine vivevano in un orfanotrofio ed erano come sorelle, ma la loro vita era difficile e sognavano un futuro migliore. Ma la “seconda separazione” cambierà drasticamente il destino di Fuuka e Rinne...

Link Prime Video

Le spie (film 2002)

Data di scadenza: 8 novembre

In questa avventura comica basata su una serie TV degli anni '60, l'agente speciale Alex Scott (Owen Wilson) e il campione di pesi medi Kelly Robinson (Eddie Murphy) vengono loro malgrado impiegati insieme in una pericolosa missione. Devono ritrovare il Serramanico, un sofisticato prototipo di aereo spia. È caduto nelle mani del malvagio trafficante d'armi Arnold Gundars (Malcolm McDowell).

Link Prime Video

Mi chiamo Francesco Totti (documentario 2020)

Data di scadenza: 15 novembre

È la notte che precede l'addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Regia di Alex Infascelli.

Link Prime Video

La febbre del sabato sera (film 1977)

Data di scadenza: 15 novembre

John Travolta interpreta con sensualità e intelligenza il problematico Tony Manero, di giorno commesso di un negozio di vernici di Brooklyn e incontestato re delle piste da ballo di notte.

Link Prime Video

Lamù, la ragazza dello spazio (serie anime 1986, 1 stagione)

Data di scadenza: 16 novembre

La storia narra le avventure di una ragazza aliena di nome Lamù, arrivata sulla terra inizialmente con lo scopo di invaderla. La sua razza infatti sfida i terrestri ad una gara nella quale un rappresentante terrestre dovrà rincorrere e toccare le corna di Lamù entro dieci giorni. Se il terrestre vincerà la Terra sarà salva, se perderà gli umani dovranno sottomettersi agli invasori.

Link Prime Video

Un pugno di amici (film 2020)

Data di scadenza: 19 novembre

Quattro amici un po’ sgangherati organizzano una rapina con la speranza di risolvere tutti i loro problemi, ma dopo una serie di disavventure saranno costretti ad una precipitosa fuga da cui avranno inizio tutti i loro problemi. Tra situazioni comiche e sketch esilaranti i quattro amici dovranno sperimentare nuovi sistemi per sbarcare il lunario. Regia di Alex Infascelli.

Link Prime Video

Yesterday (film 2019)

Data di scadenza: 21 novembre

Jack Malik era un compositore in difficoltà come tanti... fino a ieri. Dopo un misterioso blackout, Jack scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare i Beatles! Regia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Link Prime Video

Gli altri titoli in scadenza nelle prossime settimane

American Assassin (film 2017) - link Prime

Van Helsing (film 2004) - link Prime

Lost in translation (film 2003) - link Prime

28 giorni dopo (film 2003) - link Prime

Berserk (serie anime 1998, stagione 1) - link Prime

The Blues Brothers (film 1980) - link Prime

Ken il guerriero - La trilogia (serie anime 2004) - link Prime

Chiamami col tuo nome (film 2017) - link Prime

Amici di Maria de Filippi (show 2021) - link Prime

5 anni di fidanzamento (film 2012) - link Prime

Judo Boy (serie anime 1969) - link Prime

Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood (film 2019) - link Prime

Sleepers (film 1996) - link Prime

Assassination Classroom: Korosensei Quest (serie anime 2017) - link Prime

Cutie Honey Universe (serie anime 2018) - link Prime

City Hunter - Un complotto da un milione di dollari (anime 1990) - link Prime

City Hunter - Guerra al Bay City Hotel (anime 1990) - link Prime

My Santa (serie anime 2005, 1 stagione) - link Prime