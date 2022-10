L'elenco di film e serie tv in scadenza a novembre su Amazon Prime Video

Oltre alle nuove uscite, ogni mese Amazon comunica i titoli prossimi a essere cancellati dal catalogo di Prime Video. E noi li selezioniamo per voi.

Per novembre, i dolorosi addii non mancano. Da Archive a Bastardi a mano armata, da Spiral - L'eredità di Saw a The Promised Neverland, da un capolavoro come The Gentlemen a serie molto diverse tra loro come Casa Vianello a The Blacklist. Insomma, prendete nota e segnatevi cosa vedere nei prossimi giorni!

Archive - Non mi Lasciare (film 2020) - data di scadenza 3 novembre

È il 2049 e Geoge Almore, un tecnico della robotica, si trova a un punto di svolta. Dopo essere stato assegnato a una struttura remota e riservata per lavorare a un modello di un robot umanoide perfetto, ha quasi portato a termine l’ultimo prototipo, J3. Lo sviluppo di J3 è stato ottenuto passando prima per altri due prototipi, J1 e J2. Ogni prototipo è la versione migliorata del precedente.

Bastardi a mano armata (film 2021) - data di scadenza 10 novembre

Sergio è un criminale finito in carcere in un paese dimenticato da Dio. Caligola, potente boss della mala, è pronto a farlo uscire di lì e a corrispondergli una lauta ricompensa, a patto che Sergio torni in Italia e faccia un lavoro per lui. Deve riportare a Caligola qualcosa di importante sepolto nella serra di una villa, e per farlo costringe la famiglia che vi abita a scavare…

Spiral - L'eredità di Saw (film 2021) - data di scadenza 15 novembre

Una coppia di detective di una grande città americana si ritrova alle prese con una serie di omicidi che sembrano ispirati a una delle storie più macabre, spaventose e disturbanti del recente passato cittadino.

The Promised Neverland (serie anime, due stagioni) - data di scadenza 16 novembre

La Gracefield House è dove vivono gli orfani, una casa insostituibile dove 38 fratelli e una madre vivono vite felici, anche senza essere davvero consanguinei. Tuttavia, un giorno la loro quotidianità verrà bruscamente interrotta...

The Gentlemen (film 2020) - data di scadenza 30 novembre

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey.

Casa Vianello / Ritorno a casa Vianello (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 30 novembre

La celebre sit com ambientata nell'appartamento dei coniugi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

The Blacklist (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 30 novembre

Da decenni l'ex agente Raymond “Red” Reddington (James Spader, The Office - Serie TV, Boston Legal - Serie TV) è uno dei latitanti più ricercati dall'FBI. Facendo da intermediario per criminali sparsi in tutto il mondo, Red si è guadagnato il soprannome di "concierge del crimine". Ora si è misteriosamente costituito all'FBI con un'offerta impossibile da rifiutare.

