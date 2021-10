L'elenco di film e serie tv in scadenza a ottobre su Amazon Prime Video

Sette film, tre serie tv e ben 16 serie anime: è la "strage" dei titoli che verranno cancellati da Amazon Prime Video nelle prossime settimane.

Un autunno davvero spietato per gli abbonati di Prime, che saranno "costretti" a lunghe maratone di serie animate nipponiche come G.T.O. e Mobile Suit Gundam (ma gli anime su Prime Video non mancano mai). Occhio a non lasciare indietro neanche la stagione 601 di Vikings, prossima a sparire dal catalogo di Prime.

Per quanto riguarda i film, già questo week end scade una commedia italiana con Lillo, mentre più avanti a ottobre la mannaia calerà su titoli come Bombshell e Il Principe dimenticato, entrambi con protagonisti due volti molto noti agli amanti delle serie tv.

Ma senza fare spoiler, ecco il calendario dei titoli in scadenza a ottobre 2021 su Amazon Prime Video

Oltre le stelle (film 1989)

Data di scadenza: 2 ottobre

Quando Eric (Christian Slater) incontra il suo eroe, l'astronauta Paul Andrews (Martin Sheen), è deluso da quanto è caduto in basso. Quando stringono un'improbabile amicizia, Paul rivela un segreto che ha tenuto nascosto da quando è tornato sulla Terra.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (film 2019)

Data di scadenza: 2 ottobre

Per anni, il mastodontico poliziotto Hobbs e l'emarginato fuorilegge Shaw si sono scambiati provocazioni e batoste. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, ottiene il controllo di un'insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare l'umanità per sempre, Hobbs e Shaw devono collaborare per sconfiggere l'unico uomo che potrebbe essere più cattivo di loro!

DNA: Decisamente non adatti (film 2020)

Data di scadenza: 4 ottobre

Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite... Con Lillo, Claudio Gregori, Anna Foglietta.

Quantico - 3 stagioni (serie tv 2016)

Data di scadenza: 4 ottobre

Serie ABC in cui un gruppo di allievi dell'FBI sono sospettati di un attacco terroristico.

Godzilla (film 1998)

Data di scadenza: 4 ottobre

A seguito dei test atomici francesi nel Pacifico meridionale, una creatura sconosciuta viene avvistata diretta a ovest attraverso il canale di Panama. Lo scienziato Niko Tatopolous viene chiamato a indagare sulla faccenda e arriva rapidamente alla conclusione che le radiazioni dell'esplosione avevano creato una gigantesca lucertola. Regia di Roland Emmerich, con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo.

ViVid Strike - episodio 2 stagione 1 (serie anime 2016)

Data di scadenza: 7 ottobre

Fuuka e Rinne da bambine vivevano in un orfanotrofio ed erano come sorelle, ma la loro vita era difficile e sognavano un futuro migliore. Ma la “seconda separazione” cambierà drasticamente il destino di Fuuka e Rinne... (C)ViVid Strike PROJECT

The Baker and the Beauty - stagioni 1-2 (serie tv 2014)

Data di scadenza: 9 ottobre

Dopo una dura nottata, Noa dice ai media il motivo della loro separazione: Amos l'ha tradita. Yair non si fa scappare l'occasione di essere al fianco di Noa, visto da tutti. Il matrimonio di Vanessa cade nel caos quando viene fuori la verità su ciò che è successo la sera della prima. Tzvika ha importanti informazioni su Eden, ma Noa si rifiuta di ascoltarlo e va a casa di Yair.

Kyashan Sins (serie tv anime 2009)

Data di scadenza: 13 ottobre

La morte di Luna per mano di Kyashan condanna la Terra alla rovina. Passano cento anni e ormai anche i robot temono la fine e credono di poterla evitare solo divorando la causa di tutto, ossia proprio Kyashan. Kyashan non ricorda nulla di quanto da lui stesso fatto e intraprende un viaggio nel tentativo di recuperare la memoria, tra l'odio degli umani e la caccia continua dei robot.

Vikings - stagione 601 (serie tv 2020)

Data di scadenza: 14 ottobre

La Stagione 6 torna a seguire la battaglia tra fratelli che ha reso Bjorn il nuovo re di Kattegat. Ma Bjorn fatica a vestire i panni del suo defunto padre. Ivar trova un alleato nel principe Oleg, spietato e imprevedibile governatore della Rus’!

G.T.O. Great Teacher Onizuka (serie tv anime 2001)

Data di scadenza: 14 ottobre

Eikichi Onizuka ha deciso di dare una svolta alla sua vita; lasciato alle spalle il suo passato da teppista ambisce a diventare il piu' grande insegnante di tutto il Giappone, quanto mai attirato dall'idea di circondarsi di giovani e belle studentesse.

The Promised Neverland - stagione 1 (serie tv anime 2019)

Data di scadenza: 14 ottobre

La Gracefield House è dove vivono gli orfani, una casa insostituibile dove 38 fratelli e una madre vivono vite felici, anche senza essere davvero consanguinei. Tuttavia, un giorno la loro quotidianità verrà bruscamente interrotta...

Kiseiju - L'ospite indesiderato (serie tv anime 2015)

Data di scadenza: 14 ottobre

Izumi Shinichi conduce una vita tranquilla a Tokyo, fino a quando una razza aliena non decide di invadere il suolo terrestre. Uno di essi tenta di impadronirsi di Shinichi penetrando nel suo corpo senza successo. Il parassita entra allora nel braccio destro del giovane e adotta il nome “Destry”. Nasce tra i due un rapporto di simbiosi insolito, destinato a sconvolgere le esistenze di entrambi.

Prison School (serie tv anime 2015)

Data di scadenza: 14 ottobre

Al suo primo giorno, Kiyoshi Fujino scopre che lui è uno dei soli cinque ragazzi iscritti alla scuola. Completamente sottomessi alle centinaia di ragazze del campus, i ragazzi si renderanno presto conto che la scuola non è quel paradiso che si immaginavano, anzi...

Mobile Suit Gundam (serie tv anime 1980)

Data di scadenza: 14 ottobre

Amuro Rey, un giovane di Side 7, si ritrova suo malgrado a difendere la colonia dall'incursione di due giganteschi robot, alla guida della nuova arma della Federazione: il Gundam, un potentissimo robot con il quale sbaraglia gli avversari, pur non sapendo manovrarlo correttamente.

Star Blazers 2199 (serie tv anime 2012)

Data di scadenza: 14 ottobre

Anno 2199. La razza umana è stata quasi annientata dalla civiltà aliena dei Garmilassiani. La marina spaziale terrestre decide dunque di trasformare in corazzata spaziale il relitto della nave da battaglia giapponese Yamato, affondata alla fine della Seconda guerra mondiale.

Fate/stay night: Unlimited Blade Works (serie tv anime 2014)

Data di scadenza: 14 ottobre

La città di Fuyuki è il perfetto palcoscenico per lo svolgersi di un antico rituale. Al fine di ottenere il leggendario Santo Graal, sette maghi riceveranno sette Spiriti Eroici scelti dal Graal stesso. Ogni mago stringerà un patto con il proprio Servant al fine di sconfiggere gli altri partecipanti ed ottenere l’agognata ricompensa. Questa è la “Guerra del Santo Graal” e la battaglia inizia ora!

Full Metal Panic! - stagioni 1-3 (serie tv anime 2002)

Data di scadenza: 14 ottobre

In un quadro mondiale fatto di continue guerre, un’organizzazione segreta di nome Mithril si propone lo scopo di realizzare interventi militari per sedare gli scontri armati. Sosuke Sagara è un mercenario al soldo della Mithril che assumerà il gravoso compito di proteggere Kaname Chidori, una ragazza whispered, e per fare ciò sarà costretto ad iscriversi nello stesso Liceo di Kaname.

Cosa mi lasci di te (film 2020)

Data di scadenza: 16 ottobre

La vera storia della stella della musica Jeremy Camp e il suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre speranza. Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità. Sarà proprio KJ Apa protagonista di Riverdale e Britt Robertson ad interpretare la vera storia di Jeremy e Melissa.

Bombshell - La voce dello scandalo (film 2019)

Data di scadenza: 16 ottobre

La ricostruzione del caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.

Il principe dimenticato (film 2019)

Data di scadenza: 23 ottobre

Un padre vive per sua figlia Sofia. Quando la bambina inizia a crescere il padre deve trovare il modo per rimanere il suo eroe. Con Omar Sy, il protagonista della serie Netflix Lupin.

