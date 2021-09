L'elenco di film e serie tv in scadenza a settembre su Amazon Prime Video

Brivido e adrenalina: sono gli ingredienti principali dei titoli in scadenza a settembre nel catalogo di Prime Video. Dalla piattaforma di Amazon, infatti, nelle prossime settimane saranno cancellate due serie di culto come Bones (tutti gli episodi) e Fargo (le prime tre stagioni.

Per quanto riguarda i film, due saghe che hanno appassionato milioni di persone, quella ormai classica di Robocop e quella più recente di Resident Evil. E poi ancora thriller come Tape 407, un film d'azione con Denzel Washington e John Travolta, Ghost Rider con Nicholas Cage ed Eva Mendes; e anche una commedia italiana, Ti presento Sofia.

Ecco quindi la lista in ordine cronologico di film e serie tv che saranno cancellati a settembre da Amazon Prime Video:

Guida ai Giochi (docu-serie 2020)

Data di scadenza: 1 settembre

Il programma che spiega gli sport per competere a Tokyo, analizzando gli eventi e gli atleti che si batteranno per l'oro.

Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana (film 2009)

Data di scadenza: 2 settembre

Uomini armati sequestrano un convoglio della metropolitana di New York e chiedono un grosso riscatto. Mentre negoziano, le autorità si chiedono come intendano fuggire i sequestratori. Di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta.

L'arte della difesa personale (film 2019)

Data di scadenza: 3 settembre

Dopo essere stato attaccato per strada di notte da una banda di motociclisti, il timido contabile Casey si unisce a uno scuola di karate. Sotto l'occhio vigile di un istruttore carismatico, Sensei, Casey acquisisce un nuovo senso di fiducia per la prima volta nella sua vita. Ma quando frequenta le misteriose lezioni notturne, scopre un mondo sinistro di fraternità, brutalità e iper-mascolinità.

Tape 407 (film 2012)

Data di scadenza: 6 settembre

La notte di San Silvestro due ragazzi viaggiano da New York a Los Angeles, ma il loro aereo, a causa di gravi turbolenze, precipita in una remota area utilizzata dal governo per esperimenti. I sopravvissuti al disastro, disorientati e feriti, vagano per l'area fino a quando si rendono conto che una presenza minacciosa incombe su di loro.

Fargo (serie tv 2014, stagioni 1-3)

Data di scadenza: 8 settembre

Un vagabondo di nome Lorne Malvo arriva nella piccola città del Minnesota e influenza la popolazione con la sua malizia e violenza, compreso il venditore di assicurazioni Lester Nygaard.

Sonic - Il film (film 2020)

Data di scadenza: 9 settembre

Il mondo cercava un eroe. Ha trovato un porcospino! Sonic usa la sua super-velocità per salvare il mondo dal malefico Dottor Robotnik. Jim Carrey, Ben Schwartz e James Marsden sono i protagonisti di questo film d’avventura per tutta la famiglia.

Bones (serie tv 2006-2017, 12 stagioni)

Data di scadenza: 14 settembre

David Boreanaz interpreta Seeley Booth, l'agente dell'F.B.I. Con l'antropologa forense Dott.ssa Temperance "Bones" Brennan cerca di risolvere crimini sconcertanti. Se Booth si affida ad indizi presi dalla vita delle vittime, Brennan raccoglie prove affidandosi alla sua innata abilità di "leggere" le loro ossa. Modi differenti che causano battibecchi ma dimostrano anche la loro innegabile alchimia.

Ghost Rider (film 2007)

Data di scadenza: 14 settembre

In passato, il motociclista e stuntman Johnny Blaze aveva fatto un patto col diavolo perché proteggesse i suoi affetti più cari. Ora il diavolo è venuto a chiedere ciò che è suo. Con Nicolas Cage, Eva Mendes.

Resident Evil (film 2002)

Data di scadenza: 14 settembre

Qualcosa di terribile si cela all'interno dell'Alveare, un vasto laboratorio sotterraneo gestito dall'Umbrella Corporation, un’azienda di bioingegneria che effettua pericolosi esperimenti finalizzati allo sviluppo di nuove armi batteriologiche. Un virus letale è sfuggito al controllo dei tecnici e si è diffuso all’interno della struttura, ormai sigillata ermeticamente dal computer centrale... Regia di Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich.

Resident Evil: Apocalypse (film 2004)

Data di scadenza: 14 settembre

Dopo essere sfuggita per miracolo agli orrori dell'alveare, Alice (Milla Jovovich) viene subito coinvolta in una nuova guerra in superficie tra umani e zombie. Mentre la città è in quarantena, Alice si unisce a una squadra di soldati scelti capeggiati da Valentine (Sienna Guillory, Love, Actually - L'Amore Davvero) e Carlos (Oded Fehr, La Mummia - Il Ritorno).

Resident Evil: Extinction (film 2007)

Data di scadenza: 14 settembre

I sopravvissuti della catastrofe di Raccoon City attraversano il deserto del Nevada, nella speranza di raggiungere l’Alaska. Alice (Jovovich) si unisce al convoglio e alla loro lotta contro la malvagia Umbrella Corporation.

Resident Evil: Retribution (film 2012)

Data di scadenza: 14 settembre

Il letale virus T della Umbrella Corporation si sta diffondendo sul pianeta, trasformando la gente comune in schiere di zombie. L'unica speranza dell'umanità per sfuggire all'estinzione è Alice (Milla Jovovich), che è in missione e combatte attraversando città e continenti... senza mai uscire dalla sede della Umbrella. I vecchi amici diventeranno nemici..."

Resident Evil: The Final Chapter (film 2017)

Data di scadenza: 14 settembre

L'umanità è allo stremo a Washington DC e Alice, unica superstite umana all'attacco dell'orda dei non morti, deve tornare a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per l'attacco finale contro i sopravvissuti dell'apocalisse. In una corsa contro il tempo e riacquisite le sue abilità sovrumane, Alice unirà le sue forze con i vecchi amici. Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich.

Ti presento Sofia (film 2018)

Data di scadenza: 30 settembre

Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti.

Gli altri titoli in scadenza a settembre su Amazon

Stargate (film 1994) - link Prime

Robocop (film 1987) - link Prime

Robocop 2 (film 1990) - link Prime

Robocop 3 (film 1993) - link Prime

La piccola boss (film 2019) - link Prime