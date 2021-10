I film e le serie da guardare se avete amato Squid Game

I titoli da non perdere se siete fan del genere survival game, riportato in auge dalla serie Netflix sudcoreana

Squid Game è il fenomeno seriale del momento. Netflix ha fatto bingo con questa serie coreana che sta conquistando proprio tutti al punto da essere il titolo più visto in ben 90 paesi al mondo. E se tutti si stanno appassionando a questo intelligente ma macabro survival game andiamo a scoprire quali sono i film e le serie simi a Squid Game da vedere se avete amato questo titolo Netflix. Tra battaglie per la sopravvivenza, trame fantascientifiche e giochi di ruolo ecco tutti i titoli da non perdere se siete fan di Squid Game.

Battle Royal (film)

Iniziamo con Battle Royal, il film di Kinji Fukasaku del 2000 che ripropone dinamiche simili a quelle della nota serie coreana di Netflix. Tratto dal romanzo omonimo di Koushun Takami, questo film racconta la storia di uno studente delle medie, Shuya Nanahara, che lotta con il suicidio del padre ed è costretto dal governo a competere in un gioco mortale dove tutti i suoi compagni di classe devono competere l'uno contro l'altro e alla fine ci sarà solo un superstite. Questa pellicola ha suscitato diverse polemiche sia a livello nazionale che internazionale venendo esclusa nella distribuzione di diversi Paesi. In Giappone, il film è diventato uno dei titoli che hanno incassato di più al botteghino diventando un successo a livello globale. Il film doveva avere anche un seguito ma il regista morì nel 2003 dopo la ripresa di una sola scena. Fu suo figlio a completare l'opera, in seguito, dedicandola a suo padre.

Alice in Borderland (serie tv Netflix)

Passiamo al secondo consiglio e non potevamo non citare Alice in Borderland. La serie giapponese tra il thriller e il fantascientifico, infatti, è uno dei titoli più simili a Squid Game. Tratta dal manga omonimo di Haro Aso, Alice in Borderland racconta la storia di Arisu, un giovane che si perde in una Tokyo abbandonata insieme a un gruppo di suoi amici. A un certo punto, i ragazzi, scoprono di essere intrapolato in un game pericoloso e iniziano la loro lotta alla sopravvivenza. La serie è disponibile sul catalogo di Netflix dal dicembre 202 e a sole due settimane dall'uscita, la piattaforma l'ha rinnovata per una seconda stagione dato il grande successo.

The Maze Runner (film)

Passiamo a Maze Runner - il labirinto. Si tratta di un film del 2014 diretto da Wes Ball e basato sul romanzo Il Labirinto del 2009 di James Dashner. Quella di Maze Runner è una storia di fantascienza che inizia con il personaggio di Thomas che si sveglia in un ascensore che lo porta in un cortile delimitato da pareti grigie. Qui viene accolto da un gruppo di ragazzi ma scopre di aver perso la memoria e di ricordarsi solo il suo nome.

Escape Room (film Netflix)

E come poteva mancare Escape Room? Il film Netflix sul noto gioco che diventa un'avvincente e mortale storia per il grande schermo. Molto simile a Squid Game per certi versi, questa pellicola del 2019, diretta da Adam Robitel, racconta la storia di un gruppo di ragazzi fissati con gli escape room che credono di partecipare a una normale edizione del gioco ma scoprono, durante la prima prova, che si tratta di un macabro gioco mortale.