"The many saints of Newark", Warner Bros annuncia l'uscita del prequel de "I Soprano"

Warner Bros ha pubblicato ieri un video sulle prossime uscite del 2021: tra un remake di Space Jam con LeBron James e il nuovo Suicide Squad, l'attenzione dei fan è stata attirata soprattutto da un'attesa novità: il prequel dei Sopranos, la leggendaria serie tv in 6 stagioni andata in onda dal 1999 al 2007 (in Italia dal 2001 al 2008).

C'è soprattutto un particolare che emoziona gli appassionati, ed è il fatto che il ruolo del giovane protagonista, lo young Tony Soprano, sarà interpretato da Michael Gandolfini, il figlio di James Gandolfini, attore protagonista della serie originale, morto nel 2013 in un hotel di Roma.

Come si chiamerà il prequel de I Soprano

"The many saints of Newark" è il titolo, ormai ufficiale, del prequel dei Sopranos. Non sarà una nuova serie (per intenderci, come Young Sheldon), ma un film.

The many saints of Newark è stato scritto da David Chase, il creatore dei Soprano, insieme a Lawrence Konner, che con Chase era sceneggiatore della serie, alla regia c'è Alan Taylor, che ha diretto molti episodi dei Soprano. Il film è prodotto da Warner Bros e HBO, l'emittente USA che trasmise la serie tv.

Il teaser di The many saints of Newark

Nel video qui sotto si può vedere una breve scena del film prequel di The Sopranos, con una voce fuori campo che chiama Antonio Soprano e con Michael Gandolfini che reagisce "a modo suo".

Le prime immagini di Michael Gandolfini nei panni di Tony Soprano

Circolano già diverse immagini del nuovo film, e in particolare di Michael Gandolfini, che reciterà la parte del giovane Tony, il ruolo che ha reso famoso in tutto il mondo suo padre James.

Un post è stato condiviso ieri sera su Facebook dallo scrittore e fumettista Roberto Recchioni, mentre altre foto sono state condivise su Twitter, dove in molti sottolineano la somiglianza tra padre e figlio.

Devoting all of my thoughts today to Michael Gandolfini as a young Tony Soprano pic.twitter.com/d94BuDCRc8 — james barrett (@jamesbarrettpa) January 21, 2021

See First Glimpse of Michael Gandolfini as a Young Tony Soprano - Rolling Stone https://t.co/1p3R9AZdEr pic.twitter.com/xStvYLOGuF — URBANTIAN™ (@URBANTIAN) January 27, 2021

Quando uscirà il prequel dei Soprano

Il film The many saints of Newark sarebbe dovuto uscire a settembre 2020 nei cinema. Ma a causa delle restrizioni che in tutto il mondo la pandemia ha imposto all'apertura delle sale, la data di uscita è stata prima rimandata a marzo 2021.

In seguito la data è stata ulteriormente rimandata. Ora, per evitare nuovi cambi di programma, Warner Bros ha annunciato che le sue produzioni, compresa questa, saranno distribuite in contemporanea nei cinema e, nello stesso giorno, su HBO Max: la data ufficiale di uscita di The Many Saints of Newark è il 24 settembre 2021.

Ma questa data riguarda gli USA e i Paesi dove esiste HBO Max, la piattaforma di streaming di HBO. Per l'Italia, quindi, bisognerà aspettare ancora, per sapere con quale piattaforma - Netflix e Amazon Prime Video sono le ovvie favorite - HBO troverà l'accordo per la distribuzione nel nostro Paese.

Il cast di The Many Saints of Newark

Come nei Soprano, anche in questo film il cast è ricco di attori italo americani. Tra i nomi confermati ci sono, oltre al figlio di James Gandolfini, anche Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta, and Vera Farmiga.