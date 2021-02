La spiegazione del finale di stagione di "The Expanse", con "quella cosa" che succede ad Alex (SPOILER)

Se avete visto il finale di stagione di "The Expanse 5", penultima stagione dell'acclamata serie tv di fantascienza di Amazon Prime Video, molto probabilmente siete rimasti colpiti da "una cosa" che succede con il personaggio di Alex Kamal, il pilota marziano della Rocinante.

Se non l'avete visto, cerchiamo di darvi la notizia senza fare spoiler, ma continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. L'attore canadese di origini iraniane Cas Anvar, che in The Expanse interpreta Alex e che è noto anche per aver fatto la parte di Dodi Al-Fayed nel film Diana - La storia segreta di Lady D con Naomi Watts, ma anche per aver pretato la sua voce in videogame come Assassin's Creed, Halo e Call of Duty, è stato accusato di molestie sessuali da molte donne.

Le sue accusatrici, alcune delle quali 17enni, hanno affermato che Anvar le avrebbe molestate online, così come a convention ed eventi legati al mondo della fantascienza, genere a cui si riconduce The Expanse. Le accuse risalgono all'estate scorsa, quando la quinta stagione di The Expanse era in produzione. Per questo, la Alcon Entertainment, che produce la serie tv visibile su Prime Video, ha avviato delle indagini, a cui ha collaborato lo stesso attore.

Prima di addentrarci in particolari che costituiscono un sicuro spoiler per chi non ha visto The Expanse 5, ecco un video trailer dell'ultima stagione appena finita su Amazon Prime Video.

SPOILER: Cosa succede ad Alex Kamal nel finale di The Expanse 5

A questo punto possiamo dirlo: la morte improvvisa del personaggio di Alex Kamal ha spiazzato tutti i fan di The Expanse. Mentre Bobby è impegnata nel salvataggio di Naomi fuori dalla Razorback, a un certo punto, senza alcun preavviso, le comunicazioni tra lei e il suo "complanetario" Alex si interrompono. Qualche secondo di suspense, e poi una breve inquadratura di Alex immobile al posto di comando, privo di vita, quasi (o forse davvero) un fermo immagine.

Alex muore così, con Holden che nella scena dopo dice che tutte le accelerazioni a cui sono sottoposti coloro che viaggiano nello spazio possono essere fatali, e stop. Nell'ultima scena Naomi abbraccia Amos, che forse già sa o forse ha capito subito, e addio al pilota della "Roci".

Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma evidentemente le indagini della Alcon non hanno scagionato Anvar dalle accuse di molestie sessuali, ragion per cui la casa di produzione ha optato per l'uscita di scena del suo personaggio.

The Expanse 6: quando vedremo l'ultima stagione della serie?

Come riportano alcuni giornali specializzati negli USA, è da poco iniziata la produzione della sesta e ultima stagione di The Expanse, che Amazon aveva già salvato nel 2018, dopo che il canale via cavo Syfy aveva deciso di interrompere lo show al termine della terza stagione. Ma poi ci si era messo di mezzo Jeff Bezos in persona, appassionato lettore dei libri da cui è tratta la serie tv, di cui ha acquisito i diritti per Prime Video.

Non sappiamo ancora quando la sesta e conclusiva stagione di The Expanse andrà in onda, probabilmente tra fine 2021 e inizio 2022, ma quel che sappiamo è che non ci sarà Alex Kamal, come è stato confermato dalla Alcon anche alla rivista Deadline Hollywood.