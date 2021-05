La casa di carta 5: riprese terminate e tutto quello che ci aspetta

Sapevamo che a breve sarebbe successo: le riprese de La casa di carta 5 sono ufficialmente finite. A dichiarare che il set della serie Netflix tra le più amate dal pubblico degli ultimi anni ha chiuso i battenti è stata la stessa piattaforma di streaming che con un post sui social ha confermato che le riprese dei nuovi episodi de La casa di carta 5 sono giunte al termine.

What started as a heist, ended as a family.



It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.



Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh — Netflix (@netflix) May 14, 2021

"Abbiamo iniziato con una rapina e finiamo come famiglia"

Con queste parole, la piattaforma di streaming ha fatto sapere ai fan della serie che le riprese della quinta stagione sono giunte al termine.

"Grazie a tutti i fan per essere stati parte della Resistencia! Non vediamo l'ora di farvi vedere come questa storia finirà".

Insieme alle parole di ringraziamento della troupe che per questi 5 anni ha regalato emozioni indimenticabili al suo pubblico c'è l'immagine degli attori protagonisti della "rapina del secolo alla Zecca della banca di Spagna" insieme al loro Professore, la mente dietro il piano perfetto messo in pratica dalla sua cosiddetta "banda".

La casa di carta, creata da Alex Pina è uno dei successi più grandi di Netflix non solo a livello locale ma anche internazionale aggiudicandosi il titolo di serie non in lingua inglese più vista sul servizio di streaming fino all'arrivo della miniserie francese Lupin che le ha "rubato" il titolo.

La casa di carta 5: cosa possiamo aspettarci da questa stagione finale?

Cosa aspettarci da questa quinta e ultima parte de La casa di carta? Sicuramente la storia riprenderà da dove era stata lasciata e il momento più atteso dai fan è la fuga dalla Banca di Spagna della banda del professore anche se, molto probabilmente, prima di questa fuga saranno molte le cose da risolvere.

Ora che il Professore è stato catturato da Sierra non ci sarà più la mente a dirigere le operazioni e la banda di ladri dovrà cavarsela da sola e magari cercare di salvare anche lo stesso Professore come lui ha sempre fatto con loro. Per ora le nostre sono solo supposizioni e c'è chi si chiede se Nairobi tornerà, chi se ci sarà una terza rapina, chi se il Professore riuscirà a essere liberato ma il futuro dei nostri ladri preferiti è nelle mani del regista e non ci resta che attendere l'uscita della serie su Netflix per scoprire cosa accadrà.

La casa di carta 5: cosa sappiamo della data di uscita su Netflix?

La quarta stagione de La casa di carta era uscita la scorsa primavera su Netflix, per quanto riguarda i nuovi episodi, sapendo che le riprese sono terminate in questi giorni possiamo sperare di poter vedere la nuova stagione sul catalogo della piattaforma di streaming entro qualche mese, magari a fine estate o all'inizio dell'autunno 2021. Ma per ora non ci resta che aspettare ulteriori news.