Fino all'ultimo battito, le anticipazioni della quarta puntata

Giovedì 14 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata della fiction Fino all'ultimo battito, diretta da Cinzia Th Torrini e con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

Le anticipazioni della quarta puntata

Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio. Solo all’ultimo Diego capisce che il negozio dove sta entrando con Elena è quello di Rosa e che sarà inevitabile l’incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna, ed indignata abbandona il negozio. La partita di beneficenza per il VAD è un successo e Diego deve ingoiare il trionfo di Rocco. Come se non bastasse, il dottore viene convocato nel cuore della notte da Cosimo. Il boss ha scoperto chi manomette le sue medicine.

Fino all'ultimo battito: la trama

Diego Mancini (Marco Bocci) è uno stimato chirurgo che a soli quarant'anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama, una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) e un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, ma tutto precipita quando si scopre che Paolo è affetto da una cardiopatia per cui neanche Diego può fare nulla. L'unica strada è quella del trapianto, per cui il bambino è in lista d’attesa. Per lui Diego è disposto a tutto, anche a mettere in discussione i suoi principi, e si ritrova così ad accettare un compromesso che lo porta a diventare il medico personale di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante che gli impartirà i suoi ordini tramite tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

Cast e curiosità

Fino all'ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. In tutto sono dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre. La serie è ambientata in Puglia e i set sono stati allestiti tra gennaio e marzo 2021 a Lecce (all'ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di Poggiardo), Molfetta, Bari, Cosenza, Polignano a Mare, Conversano e Bitonto.