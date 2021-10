Fino all'ultimo battito, le anticipazioni della quinta puntata

Giovedì 21 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la quinta puntata della fiction Fino all'ultimo battito, diretta da Cinzia Th Torrini e con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

Le anticipazioni della quarta puntata

Nel primo episodio, dal titolo Codice rosso, Diego è stato scoperto, viene portato via da Cosimo e i suoi uomini e picchiato, mentre Elena lo aspetta all'altare per sposarlo. Durante l'aggressione, però, il boss accusa un malore e Diego, invece di scappare, resta a soccorrerlo. Cosimo ha bisogno di essere operato d'urgenza e Diego si offre per farlo subito, a patto che poi verrà lasciato libero. Nel secondo episodio, dal titolo Il morso del serpente, l'intervento di Vanessa è andato bene, anche se Diego è ancora preoccupato perché la ragazza deve avere un trapianto di cuore. Per iniziare l'operazione di Cosimo, invece, serve un macchinario che si trova in ospedale e il medico, pur di tornare libero, decide di rubarlo. Mino e Rosa hanno un duro confronto dopo che il boss ha rivelato delle scomode verità al nipote. Intanto Rocco osserva i comportamenti di Diego e mette gli inquirenti sulle sue tracce.

Fino all'ultimo battito: la trama

Diego Mancini (Marco Bocci) è uno stimato chirurgo che a soli quarant'anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama, una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) e un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, ma tutto precipita quando si scopre che Paolo è affetto da una cardiopatia per cui neanche Diego può fare nulla. L'unica strada è quella del trapianto, per cui il bambino è in lista d’attesa. Per lui Diego è disposto a tutto, anche a mettere in discussione i suoi principi, e si ritrova così ad accettare un compromesso che lo porta a diventare il medico personale di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante che gli impartirà i suoi ordini tramite tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

Cast e curiosità

Fino all'ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. In tutto sono dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre. La serie è ambientata in Puglia e i set sono stati allestiti tra gennaio e marzo 2021 a Lecce (all'ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di Poggiardo), Molfetta, Bari, Cosenza, Polignano a Mare, Conversano e Bitonto.