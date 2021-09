Fino all’ultimo battito, trama e anticipazioni della fiction di Rai1 con Marco Bocci

Giovedì 23 settembre, in prima serata su Rai1, parte la nuova serie tv Fino all’ultimo battito che ha come protagonista Marco Bocci nei panni del cardiochirurgo Diego Mancini. La serie in sei puntate diretta da Cinzia TH Torrini è un medical drama che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama, segnato da un forte dilemma interiore in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

Fino all’ultimo battito, la trama

Diego Mancini (Marco Bocci) è uno stimato chirurgo che a soli quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama, una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) e un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, ma tutto precipita quando si scopre che Paolo è affetto da una cardiopatia per cui neanche Diego può fare nulla. L’unica strada è quella del trapianto, per cui il bambino è in lista d’attesa. Per lui Diego è disposto a tutto, anche a mettere in discussione i suoi principi, e si ritrova così ad accettare un compromesso che lo porta a diventare il medico personale di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante che gli impartirà i suoi ordini tramite tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

Fino all’ultimo battito, cast e curiosità

Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. In tutto sono dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre. La serie è ambientata in Puglia e i set sono stati allestiti tra gennaio e marzo 2021 a Lecce (all’ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di Poggiardo), Molfetta, Bari, Cosenza, Polignano a Mare, Conversano e Bitonto.