Firefly Lane 2: quando esce la nuova e ultima stagione della serie Netflix

Firefly Lane sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione. La serie, che in italiano prende il titolo di L'estate in cui imparammo a volare, debutterà con la sua seconda stagione ben presto sulla piattaforma di streaming. Katherine Heigl e Sarah Clarke, infatti, sono pronte a reinterpretare Tully e Kate anche se Netflix ha annunciato che il secono capitolo della serie sarà l'ultimo. Firefly Lane, infatti, non è stata rinnovata per una seconda stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarsi dai nuovi episodi di Firefly Lane e quando debutteranno sul catalogo Netflix.

Firefly Lane 2: trama e dove ci eravamo lasciati

La prima stagione della serie basata sul romanzo di Kristin Hannah racconta l'amicizia tra due donne, Tully (interpretata dalla Heigl), un personaggio televisivo con un passato tormentato e Kate (Charke), una giornalista che ha lasciato la carriera per la famiglia. Le due sono sempre state vicine finché un tradimento le ha allontanate. Nella seconda stagione, le due, che sono tornate ancora amiche dopo vari accadimenti, saranno protagoniste di nuove avventure e di diversi flashback sul loro passato e la loro amicizia sarà ancora una volta messa alla prova.

Le novità del cast

Tra le novità del cast di Firefly Lane c'è India de Beaufort nei panni di Charlotte, Greg Germann come Benedict, Jolene Purdy che sarà Justine, Ignacio Serricchio come Danny e Chris McNally come il signor Waverly, un insegnante carismatico che porterà le due amiche Kate e Tully lontano dalla loro zona di comport.

Quando esce Firefly Lane 2 su Netflix

La seconda e ultima stagione di Firefly Lane uscirà su Netflix in due parti. La prima composta da nove episodi uscirà il 2 dicembre, mentre la seconda, comporta da sette episodi debutterà su Netflix nel 2023,