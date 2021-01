Firefly Lane: su Netflix una nuova serie con Katherine Heigl

Katherine Heigl e Sarah Chalke tornano in tv con una nuova serie Netflix che le vedrà protagoniste. Firefly Lane è infatti il nuovo progetto a cui hanno preso parte le due attrici di Grey's Anatomy e Scrubs tratto dal romanzo omonimo di Kristin Hannahda. La serie dal 3 febbraio debutterà su Netflix e la piattaforma di streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale di presentazione del progetto che mette insieme due attrici molto amate dal pubblico del piccolo schermo.

Firefly Lane: di cosa parla

La serie è un adattamento televisivo di un romanzo scritto da Kristin Hannahda creato da Maggie Friedman. Il titolo italiano della serie è L'estate in cui imparammo a volare e racconta in 10 episodi la storia di un'amicizia tra due donne tra alti e bassi. Le due ragazze si incontrano da adolescenti diventando amiche anche se molto diverse, da un lato quella timida e riservata, dall'altro la classica bella ed estroversa. Le due rappresenteranno due tipologie opposte di donne ma non per questo inconciliabili: da un lato infatti c'è la donna che sceglie la carriere e dall'altro quella che sceglie la famiglia.

Il cast della serie

Oltre a Katherine Heigl e Sarah Chalke la serie include anche Ali Skovbye (When Calls the Heart) e Roan Curtis (The Magicians), Ben Lawson (Designated Survivor), Yael Yurman (L'uomo nell'alto castello) e Beau Garrett (Girlfriends' Guide to Divorce).

Il trailer