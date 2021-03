Firefly Lane 2: Sarah Chalke su una possibile seconda stagione e un reboot di Scrubs

Ci sarà una seconda stagione per Firely Lane? A parlare di un possibile rirotrno della serie che ha conquistato il pubblico dei 30enni è la stessa protagonista Sarah Chalke. La Chalke, infatti, ha dichiarato al giornale americano Variety che per ora non sa se ci sarà un continuo per la serie che l'ha riportata sul piccolo schermo dopo Scrubs anche se, lei lo spera.

La serie ha regalato al pubblico una reppresentazione dell'amicizia molto cruda e reale, con tutti i difetti e i problemi che i rapporti veri fanno emergere ed è stato proprio questo spezzone di vita vera il vero motivo del successo della serie Netflix in cui tanti spettatori, in qualche modo, si sono potuti rivedere in almeno uno dei protagonisti. Ma se la storia di Firefly Lane continuerà, per ora, non si ha certezza anche perché il finale di serie ha lasciato un dubbio irrisolto e la creatrice, Maggie Friedman, sta ancora pensando a quale potrebbe essere il motivo per cui le due amiche protagoniste della serie, interpretate da Katherine Heigle e Sarah Chalke, non si parlano più. E, in teoria, sarebbe proprio questo il punto di partenza di un'eventuale seconda stagione di Firefly Lane.

Cosa sappiamo sul reboot di Scrubs

Un'altra notizia che riguarda Sarah Chalke è quella su un possibile reboot di Scrubs, uno dei medical comedy tra i più famosi degli anni '90. Ci sarà davvero una reunion di Scrubs? Per ora non si hanno dettagli certi a riguardo, però, se ci fosse la possibilità, la Chalke, dichiara che adorerebbe parteciparne. Le discussioni in merito a un possibile ritorno di Scrubs, sul piccolo o sul grande schermo, ci sono state ,anche se il momento che stiamo vivendo in qualche modo non favorisce un'immediato lavoro su reboot della serie ma staremo a vedere e, per ora, non ci resta che incrociare le dita!.