Netflix cancella First Kill e i fan accusano la piattaforma di "lesbofobia"

Netflix ha cancellato First Kill dopo una sola stagione. Il teen drama sui vampiri, tratto dal romanzo di Victoria Schwab, non ce l'ha fatta a conquistare il pass per un secondo capitolo da parte della piattaforma di streaming ed è stato cancellato ad appena un paio di mesi dal suo debutto su Netflix lo scorso maggio. I fan di First Kill, la serie che racconta la storia d'amore tra due ragazze adolescenti, un vampiro e una cacciatrice, un po' sulla linea del grande classico del genere vampire, Buffy L'Ammazzavampiri, però, non hanno preso bene la notizia e, considerato che i numeri della serie erano stati buoni, non è tardata un'accusa di "lesbofobia" alla piattaforma di streaming.

La recensione di First Kill

In tanti si sono scagliati, infatti, contro Netflix per la decisione di cancellare First Kill definita sbagliata e omofobica e gli hashtag #FirstKill e #RenewFirstKill sono subito diventati di tendenza su Twitter. Alcuni fan della serie hanno, inoltre, puntato il dito su tutte le piattaforme di streming che starebbero cancellando tantissimi titoli con protagoniste donne omosessuali. Oltre a First Kill di Netflix, infatti, ci sono anche altre serie di altre piattaforme che sono state cancellate di recente come The Wilds di Prime Video, Gentleman Jack di HBO, Motherland: Fort Salem a Freeform e Batwoman della CW.

Con lo stop di First Kill, che riportava in auge il genere vampiresco sul piccolo schermo, emerge che le serie e i film sui vampiri non sono più apprezzati dalpubblico come in passato. Se anni fa, titoli come Buffy, The Vampire Diary, True Blood, Twilight erano al primo posto delle serie più seguite, oggi, questo genere sta subendo un crollo verticale di viewrs.

Di cosa parla First Kill

Le protagoniste di questo dramma romantico sono due adolescenti, Juliette e Calliope, una è un vampiro che deve fare la sua prima uccisione e l'altra è una giovane cacciatrice di vampiri appena arrivata in città. Una volta scoperta la loro natura avversaria, le due ragazze si ritroveranno a dover combattere tra il proprio istinto e i sentimenti che hanno sviluppato l'una nei confronti dell'altra.

Qui il trailer di First Kill