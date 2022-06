Su Netflix arriva First Kill, la nuova e attesissima serie Lgbtq+ sui vampiri

Su Netflix arriva First Kill, un nuovo teen drama sui vampiri. Dopo diversi titoli di successo sullo stesso tema, la piattaforma di streaming torna ancora una volta a puntare sull'amore impossibile tra il vampiro e la cacciatrice ma per la prima volta si tratta di due donne. Netflix, infatti, sceglie due protagoniste femminili per il suo nuovo e atteso teen drama che fanno tornare in mente vecchi ricordi e ci riandano alle atmosfere della serie per eccllenza del genere: Buffy. Questa serie, di dieci episodi, racconta una storia contemporanea ed è tratta da un racconto breve della scrittrice Victoria “V. E.” Schwab che è coinvolta nel progetto come creatrice, autrice e produttrice esecutiva. Ma qual è la trama di First Kill e quando potremo vederla sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Qual è la trama di First Kill

Le protagoniste di questa drammatica storia d'amore sono due adolescenti, Juliette e Calliope, una è un vampiro che deve fare la sua prima uccisione e l'altra è una giovane cacciatrice di vampiri appena arrivata in città. Una volta scoperta la loro natura avversaria, le due ragazze si ritroveranno a dover combattere tra il proprio istinto e i sentimenti che hanno sviluppato l'una nei confronti dell'altra.

Qui il traile di First Kill

Chi c'è nel cast di First Kill

Le due attrici protagoniste della serie sono Imani Lewis (Eight Grade, Hightown) che interpreta Calliope e Sarah Catherine Hook (NOS4A2, Monsterland) che vestirà, invece, i panni del vampiro Juiette. Nel cast ci saranno anche Elizabeth Mitchell che sarà Margot Fairmont, Aubin Wise nei panni di Talia Burns, Gracie Dzienny come Elinor Fairmont, Dominic Goodman che interpreterà Apollo Burns, Phillip Mullings Jr. nel ruolo di Theo Burns e Jason R. Moore che sarà Jack Burns.

Quando esce First Kill su Netflix

First Kill debutterà su Netflix a partire dal prossimo 10 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.