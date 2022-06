Per gli "orfani" di Grey's Anatomy ecco la nuova serie medical Cinque giorni al Memorial

Se amate le serie tv medical, quelle ambientate negli ospedali, e avete già visto il finale di stagione di New Amsterdam e quello dell'ennesima stagione di Grey's Anatomy, probabilmente state cercando qualcosa di nuovo per colmare il vuoto.

A voi ha pensato Apple TV+, che oggi ha rilasciato il primo teaser trailer di Cinque giorni al Memorial, la nuova serie limitata basata sull'omonimo romanzo di Sheri Fink. Di seguito le immagini del teaser e tutte le informazioni su questa miniserie.

Quando esce Cinque giorni al Memorial

La serie è composta da otto episodi e debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre.

Di cosa parla la serie Apple TV+

Basata su eventi reali, la serie è nata da un'idea del premio Oscar John Ridley (The Other History of the DC Universe, Let It Fall: Los Angeles 1982-1992) e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse (Jack Ryan, ma soprattutto Lost di cui è stato showrunner insieme a Damon Lindelof) e interpretata dalla candidata all'Emmy Vera Farmiga (Livia Soprano in The Many Saints of Newark), Robert Pine (CHiPs) e dal vincitore dell'Emmy Cherry Jones (Transparent, Succession).

Cinque giorni al Memorial racconta l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire.

Il cast di Cinque giorni al Memorial

La serie è prodotta e scritta da Carlton Cuse e John Ridley che la dirigono insieme a Wendey Stanzler (For All Mankind, Dispatches From Elsewhere) e vede come protagonisti Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery (Better Call Saul, Preacher), Cornelius Smith Jr. (Scandal, Self Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker), Adepero Oduye (The Falcon and the Winter Soldier, Pariah), Molly Hager (Happyish, 5 giorni fuori - It's Kind of a Funny Story), Michael Gaston (Blindspot, The Leftovers) e W. Earl Brown (Deadwood, Predicatore). Cinque giorni al Memorial è un'idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

Il teaser trailer della serie

E infine guardiamo il teaser trailer di Cinque giorni al Memorial