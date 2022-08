The Flight Attendant 2 è LA serie tv da recuperare durante le vacanze

Da maggio su Sky on demand e in streaming su NOW si può vedere la seconda stagione di The Flight Attendant - L'assistente di volo, la serie tv tra thriller, cimr e commedia prodotta da HBO che ha come protagonista Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory. Anzi, come scrivemmo nella recensione (positivissima) della stagione 1, "The Flight Attendant sembra la versione tragica della vita di Penny".

Se non avete ancora visto gli otto episodi di The Flight Attendant 2, che sia perché vi è sfuggito o perché giustamente pensate che sia impossibile raggiungere i livelli della prima stagione, vi consigliamo di approfittare delle vacanze per recuperarla. In questa recensione spieghiamo perché ci è piaciuta tanto, ma prima riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di L'assistente di volo stagione 2.

Di cosa parla The Flight Attendant 2

È passato circa un anno dalla fine del caso Alexander Sokolov su cui era incentrata la stagione 1. Cassie si è trasferita da New York a Los Angeles dove ha una relazione con un fotografo di nome Marco, fa ancora l'assistente di volo e continua a collaborare in segreto (ovviamente) per la CIA. E soprattutto, Cassie è sobria da un anno, frequenta gli alcolisti anonimi e sembra rinata.

Un bel giorno riceve (oltre a uno strano portachiavi per posta) l'incarico di tenere d'occhio un certo Will Kotov a Berlino, ma di non parlarci né di seguirlo fuori dall'albergo dove si trovano. Quindi ovviamente Cassie prima ci parla al bar e poi lo segue di nascosto, finché lo vede entrare in un altro albergo, allora si mette a spiarlo dall'hotel di fronte e lo vede prima fare sesso e poi scambiarsi delle cose con una donna bionda che ha lo stesso tatuaggio di Cassie sulla schiena.

Non contenta, Cassie lo segue ancora, mentre riceve una telefonata da Megan (la sua ex collega che nella prima stagione era stata scoperta a passare informazioni riservate alla Corea del Nord) che le chiede se ha ricevuto il portachiavi. Cassie la liquida per seguire Will, che poco dopo esplode davanti ai suoi occhi in un chiaro attentato alla sua automobile.

Senza spoilerare, possiamo anticiparvi che risentirete ancora parlare di Megan, e soprattutto che non può essere una coincidenza quel tatuaggio uguale a quello di Cassie. Non a caso, e poi ci fermiamo invitandovi a guardare il trailer di The Flight Attendant 2, Cassie a Berlino scopre che qualcuno le ha rubato tutti i vestiti dalla stanza di hotel e ha fatto check out a suo nome...

Perché non perdersi L'assistente di volo 2

Anche noi, prima di iniziare a vederla, pensavamo che sarebbe stato difficile se non impossibile fare una seconda stagione all'altezza (o all'altitudine, considerato il titolo...) della prima, così perfetta, così originale e a nostro avviso unica. Sbagliavamo, perché la seconda stagione di L'assistente di volo è assolutamente ai livelli della prima.

Non ci sono meccanismi stancamente ripetuti, non c'è la sensazione di vedere una storia già vista, ma non c'è neanche l'impressione di vedere qualcosa di totalmente diverso creato per la disperazione di non sapere ripetere l'irripetibile. The Flight Attendant 2 ha alcune buone idee riprese e aggiustate (qui Cassie non parla con il fantasma di Solokov, ma con dei "dickensiani" fantasmi delle sé stesse del passato), recupera i personaggi più interessanti, a partire dalla coppia Annie-Max.

Ma è anche una cosa nuova, soprattutto nella sua analisi più intima e familiare. Non esageriamo, ad esempio, se la visione di questa stagione sarebbe da consigliare anche solo per la scena in cui Cassie parla con sua madre Lisa, interpretata da una straordinariamente magica Sharon Stone. E sì, se ve lo state chiedendo, "quella cosa" che Sharon Stone fa a Kaley Cuoco in "quella scena" è stata una geniale improvvisazione.

Insomma, nella seconda stagione The Flight Attendant conferma la bellezza nell'intreccio tra trame e sottotrame, la freneticità esaltante di alcune scene e ovviamente il grande talento di Kaley Cuoco, in più aggiunge diversi elementi che rendono gli otto nuovi episodi belli quanto, se non di più, quelli della prima stagione. Per cui non ci stupiamo che la stessa Kaley Cuoco abbia detto che secondo lei non ci sarà una stagione 3 della serie: perché rovinare una cosa così perfetta?

Voto: 9