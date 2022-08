Mentre l'uomo torna sulla luna, c'è una serie tv che non potete perdervi

For All Mankind

Dal 29 agosto, con la missione Artemis (nome della dea sorella di Apollo, peraltro), la NASA ricomincia, per ora senza equipaggio, l'esplorazione della luna. Una missione, a cui collaborano due aziende italiane, che ha lo scopo di installare delle basi sul nostro satellite, compiendo così un passo enorme verso la realizzazione di quelle colonie che abbiamo visto in tanti film e serie tv.

A proposito, dal 12 agosto su Apple TV+ è disponibile la terza stagione completa (e la quarta è già stata confermata) di For All Mankind, una serie tv disponibile in streaming su Apple TV+ che parte come storica e presto diventa un po' distopica stile The Man in the High Castle e ovviamente un bel po' fantascientifica, e qui i rimandi sono potenzialmente infiniti.

Per farla breve, For All Mankind inizia intorno al 1969, ma l'estate di quell'anno non è segnata dallo sbarco sulla luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a bordo dell'Apollo 11, bensì dall'arrivo sul nostro satellite di Aleksej Leonov, che in effetti fu un cosmonauta dell'Unione Sovietica. Il primato dei russi fondamentalmente fa scattare l'orgoglio USA, e da lì parte tutta la storia della serie, di cui qui vi presentiamo la recensione.

La trama di For All Mankind

Come ha spiegato Ronald D. Moore, che ha creato For All Mankind, la premessa storica da cui parte questa serie riguarda Sergei Korolev: era l'ingegnere spaziale a guida del programma lunare dell'URSS, ma la sua morte negli anni '60 causò la fine di quel programma. Nell'universo narrativo di For All Mankind, invece, Korolev vive e porta i sovietici a battere gli statunitensi nella corsa alla luna, scatenando così una reazione a catena.

In particolare, questa serie tv di Apple ci mostra come NASA e governo americano alzino sempre di più l'asticella, in una continua rincorsa. La prima astronauta donna sulla luna, la prima base lunare, lo sfruttamento delle risorse del satellite per ulteriori esplorazioni spaziali, e - scusate lo spoiler - anche Marte.

Questa serie ha sì un protagonista, che si chiama Ed Baldwin ed è interpretato da Joel Kinnaman (House of Cards, il remake di Robocop, Suicide Squad con o senza "the" e anche la prima stagione di Altered Carbon). Ma è soprattutto un cast corale a fare la fortuna di For All Mankind, e in questa sede ci limitiamo a dire i nostri tre personaggi preferiti: Gordo e Tracy Stevens (Michael Dorman e Sarah Jones) e Molly Cobb (Sonya Walger), quest'ultima ispirata alla vera storia di Jerrie Cobb. Un gradino sotto ci mettiamo Karen Baldwin (l'incantevole Shantel VanSanten già vista in One Tree Hill).

Avendo visto tutte e tre le stagioni potremmo spoilerare molto, ma ci limitiamo a dire che la storia va avanti, letteralmente, nel senso che For All Mankind racconta i progressi dell'esplorazione spaziale dagli anni '60 (stagione 1) ai '70-'80 (stagione 2) fino ai '90, e la stagione 4 ci porterà ai giorni nostri. Ma appunto per evitare spoiler ci fermiamo e vi mostriamo il trailer ufficiale della prima stagione.

Perché guardare For All Mankind

Iniziamo con una battuta: guardando l'evoluzione tecnologica del mondo narrato da For All Mankind, ci è venuto spontaneo far caso ai computer mostrati nella serie, giusto per capire quando sarebbero comparsi i primi Macintosh, visto che parliamo di una serie di Apple TV+.

Battute a parte, uno degli aspetti più interessanti di For All Mankind è davvero l'attenzione agli aspetti scientifici, ingegneristici delle missioni spaziali. Basti dire che, per una volta, le sale di comando di Houston da dove le varie missioni sono dirette diventano protagoniste, con i loro personaggi, quei cervelloni che - a parte Il diritto di contare - di solito vengono ridotti a poco più di un countdown prima del lancio dei razzi.

In questa serie, invece, tutto viene preso, e raccontato, molto sul serio. Non solo i pericoli e i rischi di chi è nello spazio, ma anche i problemi, i dubbi e le difficoltà di chi fa i calcoli qui, sulla nostra Terra.

Questo non vuol dire che le scene in orbita siano poche, o solo un riemoitivo. Anzi, se della fantascienza vi piacciono soprattutto le astronavi, le velocità di volo, gli atterraggi e le partenze, beh' in For All Mankind troverete pane per i vostri denti.

In tutto ciò, oltre a una grande attenzione agli aspetti scientifici, questa serie riesce a catturare gli spettatori anche con le sue vicende più - letteralmente - terra terra. Amori, segreti, tradimenti, bugie, genitori, figli, vita e morte: le "classiche" cose che accompagnano ogni esistenza, e che anche qui hanno un ruolo di importanza almeno pari a quello spaziale.

In pratica, ci si appassiona da un lato alle cose più alte, a ciò che questi eroi fanno a beneficio di tutta l'umanità (da cui il titolo, che riprende un'iscrizione sull'Apollo 11); dall'altro alle storie quotidiane, ai sentimenti e ai rapporti dei personaggi. Per dirla con un'espressione comune, qui particolarmente calzante, "dalle stelle alle stalle" è tutto bellissimo in For All Mankind. E ora che l'uomo sta per tornare sulla luna, non potete proprio perdervi questa serie tv.

Voto: 9