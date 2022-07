For the People è il nuovo legal drama di Shonda Rhimes (con Regé-Jean Page). Cosa sappiamo e dove vederlo

Shonda Rhimes torna sul piccolo schermo con una nuova serie TV. Si tratta di un legal drama, dal titolo For the People, che sarà prodotto da Shondaland, la casa di produzione della regina del piccolo schermo e vedrà, tra i suoi protagonisti, uno degli attori più amati degli ultimi anni, diventato famoso proprio grazie a una delle sue serie, Bridgerton. Stiamo parlando di Regé-Jean Page, che dopo aver interpretato Simon, il duca di Hastings nella prima stagione della rom-com tratta dai romanzi di Julia Quinn, torna insieme alla sua Shonda, per un nuovo progetto seriale, una serie drammatica sul mondo legale, dove sei giovanissimi avvocati alla prima esperienza dovranno gestire casi federali di alto profilo, creata da Paul William Davies. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora di questo nuovo progetto seriale della Rhimes.

For the People: di cosa parla e chi c'è nel cast

La storia è ambientata nel Tribunale del Distretto meridionale della Corte Federale di New York dove i promettenti avvocati dovranno dimostrare il loro valore e conquistare la stima dei loro superiori lavorando ai lati opposti della legge. Da una parte ci sono infatti i nuovi arrivati nell’ufficio del procuratore e dall’altra quelli approdati tra le fila degli avvocati difensori d’ufficio. Saranno tutti messi alla prova, sia personalmente che professionalmente, mentre il percorso delle loro vite si intreccia dentro e fuori il tribunale più prestigioso d'America.

Le due grandi amiche Sandra Bell (Britt Robertson) e Allison Adams (Jasmin Savoy Brown), dividono l’appartamento e lavorano per la difesa al fianco di Jay Simmons (Wesam Keesh) e del loro capo Jill Carlan (Hope Davis). Ogni giorno devono fronteggiarsi con gli avvocati dell’accusa: Roger Gunn (Ben Shenkman) a capo della Sezione Penale della Procura, l’ambizioso e senza scrupoli Leonard Knox (Regé-Jean Page), la correttissima e pignola Kate Littlejohn (Susannah Flood) e Seth Oliver (Ben Rappaport) con cui Allison ha una relazione.

Quando esce For the People e dove vederla in Italia

For the People debutterà il 14 luglio in esclusiva su TimVision in versione completa (2 stagioni di 20 episodi l'una) La serie è andata in onda sulla ABC negli Stati Uniti ma in Italia è ancora inedita.