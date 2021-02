Formula 1: Drive to Survive, Netflix annuncia la data di uscita della terza stagione

Formula 1: Drive to Survive torna con una nuovi episodi. La terza stagione della serie originale Netflix che racconta il dietro le quinte del mondo della Formula 1 arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 19 marzo 2021 con dieci nuovi episodi per tutti gli appassionati dello sport più veloce al mondo.

Nella stagione più drammatica fino a oggi, i fan daranno ancora una volta uno sguardo dietro le quinte per assistere in prima persona alla lotta per la vittoria dei piloti e delle loro squadre, durante un’annata senza precedenti. La stagione 2020 è stata drammaticamente interrotta in Australia a causa della pandemia, per poi riprendere in modo emozionante in Austria, nello stesso anno. Intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e l'incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton rendono questa stagione la più ricca d’azione fino ad ora.

I produttori esecutivi della serie sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Formula 1, Drive ti Survive: il teaser