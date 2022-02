Fosca Innocenti, le anticipazioni della seconda puntata

Stasera, venerdì 18 febbraio, alle 21.20 su Canale 5, la seconda puntata di Fosca Innocenti. Una fiction poliziesca tutta al femminile, per quattro prime serate, con la regia di Fabrizio Costa. Ambientata in Toscana, questa miniserie con Vanessa Incontrada e Francesco Arca mescola giallo e commedia sentimentale.

La trama

Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) è il Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile, tranne un elemento: le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l'agente Pino Ricci (Francesco Leone). La protagonista ha un gran fiuto, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Giorgia Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e si prende cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate insieme al suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il casale. Il punto debole di Fosca è Cosimo, il suo migliore amico (Francesco Arca), titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro c'è solo amicizia o qualcosa in più?

Le anticipazioni della seconda puntata

Ad Arezzo avviene un delitto che colpisce Fosca da molto vicino. La vittima è Asia Borghi, sua ex compagna di scuola da cui si era allontanata per dei conflitti nati molto tempo fa. Il passato torna a galla e non lascia indifferente il Vice Questore. Asia aveva provato a intraprendere la carriera di attrice, trasferendosi a Milano, ma non era andata bene e così aveva deciso di tornare ad Arezzo, dove da qualche tempo insegnava recitazione in un liceo. Chi l'ha uccisa? Fosca, con il suo geniale intuito, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma ora occorre trovare un responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola, allargandosi ad un gruppo di nomadi fino ad arrivare all'ex amante della vittima. Nel frattempo il trasferimento di Cosimo a New York si avvicina e Fosca è sempre più inquieta.