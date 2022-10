From Scratch: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie romantica di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie romantica tratta dal romanzo bestseller From Scratch, la forza di un amore di Tembi Locke. La storia è quella di un amore internazionale tra un'americana e un italiano, un amore romantico, drammatico e pieno di sfumature. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova rom-com in otto puntate della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer di From Scratch, la fine di un amore

La trama di From Scratch

Tratto dall'omonimo bestseller autobiografico, From Scratch - La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle "Amy" Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.

Quando esce From Scratch su Netflix

From Scratch debutterà su Netflix il prossimo 21 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.