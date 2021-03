Gabriella Pession debutta in Station 19. Avrà un ruolo chiave nello spin-off di Grey's Anatomy

Gabriella Pession debutta a Station 19. L'attrice italiana, nota al pubblico per il suo ruolo nella fiction Capri, sarà ufficialmente guest star nel prossimo episodio dello spin-off di Grey's Anatomy Make No Mistake, He's Mine, che andrà in onda negli Stati Uniti, sul canale ABC, il prossimo 25 marzo. Potremo, infatti, vedere la Pession come guest star nei panni di un personaggio di cui non si hanno ancora notizie e dettagli ma le prime immagini dell'episodio la ritraggono insieme ad altre attrici della serie tra cui Stefania Spampinato e Danielle Savre.

Gabriella Pession in Station 19: l'attrice italiana è sempre più internazionale

Gabriella Pession, perlomeno per quanto si sa finora, apparirà nell'ottavo episodio della quarta stagione di Station 19, il notissimo spin-off del medical drama più amato di sempre, Grey's Anatomy che si prepara alla sua (forse) ultima stagione di sempre. Le infomazioni disponibili sul suo personaggio non sono tantissime ma sappiamo che interpeterà la vecchia fidanzata di Carica DeLuca, (la sorella di Andrew DeLuca) e personaggio interpretato dall'attrice siciliana Stefania Spampinato. I motivi che spingeranno la vecchia fiamma di Carina a tornare nella sua vita sono ancora ignoti ma, senza dubbio, l'entrata in scena della Pession creerà scompiglio nella vita della donna creando gelosie cn la sua attuale fidanzata Maya ( (Danielle Savre).

Per chi non dovesse saperlo, Gabriella Pession nella vita reale è legata proprio a uno dei personaggi principali di Grey's Anatomy. L'attrice, infatti, è sposata con Richard Flood, l'attore che interpreta il dottor Cormac Hayes in Grey's.

Le prime immagini di Gabriella Pession in Station 19