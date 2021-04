10 anni di Game of Thrones: organizzata una maratona per festeggiare il decennale della serie

Game of Thrones compie 10 anni e il canale americano che ha lanciato la serie, l'HBO, ha annunciato una mega maratona per celebrare il decennale dell'amatissima serie fantasy. La cosiddetta "MaraThrone" della serie che ha debuttato per la prima volta il 17 aprile del 2011, vedrà la pubblicazione di tutti gli episodi della prima stagione che andranno in onda il 10 aprile a partire dalle 10 di mattina sul canale HBO2. Allo stesso tempo, i fan della serie, sono incoraggiati a un binge-watching separato di tutti gli altri episodi delle diverse stagioni che saranno a disposizione su HBO Max con lo scopo di raccogliere fondi per cause filantropiche. Per due settimane, infatti, gli attori storici del cast della serie spingeranno i fan al sostegno delle cause umanitarie per associazioni filantropiche come l'UNICEF, Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International e molte altre ancora.

Game of Thrones: a breve il prequel “House of the Dragon”

Game of Thrones si è conclusa, dopo 8 stagioni, nel 2020 ma il suo franchise continua ad andare avanti e a regalare sempre nuove emozioni agli appassionati del fantasy-drama. La HBO, infatti, sta lavorando a un prequel della serie dal titolo “House of the Dragon” che sarà ambientato circa cento anni prima di GOT e che racconterà la storia della casata Targaryen e della guerra civile nota come la “Dance of the Dragons". Per ora, sono stati ordinati 10 episodi che dvrebbero andare in onda nel 2022.

Oltre a questo prequel, però, c'è in ballo anche un altro progetto del franchising in sviluppo all'HBO Max su una serie animata di Game og Thrones.

Decennale Game of Thrones: il trailer dell'evento speciale