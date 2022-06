Game of Thrones avrà un sequel su Jon Snow

Jon Snow sarà il protagonista della nuova serie sequel di Game of Thrones. Il network HBO, infatti, starebbe lavorando per realizzare un nuovo prodotto seriale che si incentrerà sull'iconico personaggio della serie fantasy. Si tratterà di uno spin-off live action nonché del primo sequel di Game of Thrones. A dare la notizia, per la gioia dei fan della serie, è stata la rivista online The Hollywood Reporter che, sembrerebbe aver appurato la news da alcune fonti.

Kit Harington, così, potrà tornare a interpretare il ruolo che l'ha reso noto in tutto il mondo. . L'attore è stato nominato due volte per un Emmy per la sua interpretazione di un eroe d'azione che lotta per difendere i nobili valori della sua famiglia in un mondo brutale.

Nell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, inoltre, Jon Snow ha scoperto che il suo vero nome era Aegon Targaryen, un potenziale erede del Trono di Spade. Nel finale della serie, è stato esiliato da Westeros e ha viaggiato a nord della Barriera con i Bruti per lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita. La storia riprenderà proprio da qui? Per ora non possiamo ancora saperlo, ma staremo a vedere.