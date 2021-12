Gassmann spoilera scena clou di 'Un professore': i fan sbottano

Brutta sorpresa per i fan di Un professore, che poco prima della quarta puntata - andata in onda ieri sera su Raiuno - si sono visti spoilerare una scena clou proprio da Alessandro Gassmann. "Simone bacia Manuel" ha scritto su Twitter l'attore, protagonista della serie, smorzando la suspense in circolo da una settimana. Tre semplici parole che racchiudono la scena madre della fiction.

L'attesissimo momento in cui Simone, nella serie il figlio di Gassmann nonché suo alunno, bacia finalmente il ragazzo di cui è segretamente innamorato, è stato svelato sui social e le lamentele non sono mancate. I fan, infatti, hanno espresso tutto il loro rammarico. "Ho passato la settimana ad evitare anticipazioni e poi arriva Alessandro Gassmann a rovinare tutto. Cosa ti abbiamo fatto di male?" sbotta un fan, e ancora: "Ma Gassmann che spoilera su Twitter? Sono nera". Poi un altro: "Vi giuro che sto cercando di capire da dieci minuti quale logica abbia spinto Gassmann ad entrare qui su Twitter e scrivere quello spoiler gigantesco con tutta la nonchalance del mondo".

Tra gli utenti però c'è anche chi ironizza: "Alessandro Gassmann esempio lampante del boomerone imbranato che ha fatto uno spoiler immenso pensando che fosse una buona idea, ma nessuno può sbroccargli contro perché è appunto Alessandro Gassmann". Infine: "Gassmann come direttore artistico e a quest'ora avremmo saputo pure il nome del vincitore. Amadeus non sei nessuno". L'attore si è dileguato senza rispondere, ma di certo giovedì prossimo si terrà alla larga dai social prima della puntata. O almeno i fan lo sperano.

Il tweet di Alessandro Gassmann