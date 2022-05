Il Gattopardo, da romanzo a serie Netflix. Ecco cosa sappiamo

Netflix farà una serie ispirata al romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ebbene sì, la notizia su questo nuovo attesissimo progetto della piattaforma di streaming è arrivata direttamente dal fondatore del servizio di streaming Reed Hastings, durante l'inaugurazione della nuova sede Netflix a Roma. Tra i nuovi progetti italiani come la serie animata di Zerocalcare e quella su Wanna Marchi, ci sarà anche Il Gattopardo. La storia ideata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa e trasposta poi da Luchino Visconti sul grande schermo, sarà adattata nuovamente e spezzettata in diverse puntate per far scoprire e riscoprire la modernità di un racconto ambientato nel XIX secolo che ha segnato la storia della letteratura italiana e che si propone di avere un impatto forte sulle persone anche nel mondo contemporaneo.

Qual è la trama del Gattopardo

Anche se non sappiamo ancora come sarà approcciata questa serie da Netflix possiamo dare uno sguardo alla trama del romanzo. La storia del Gattopardo è ambientata in Sicilia, negli anni del Risorgimento e del passaggio dal regime borbonico al Regno d'Italia, eventi di grande impatto sulla vita degli italiani dell'epoca, ed è incentrata, nello specifico, sul personaggio del Principe di Salina e sulle dinamiche tra lui, la sua famiglia e gli accadimenti storici.

Quando esce la serie Il Gattopardo su Netflix

Per ora non sappiamo ancora quando uscirà esattamente l'adattamento seriale del Gattopardo su Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere questo nuovo progetto sul catalogo della piattaforma di streaming tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.