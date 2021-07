Netflix: "Generazione 56K" 2 ci sarà? Il commento dell'ideatore della serie

Ha fatto il suo debutto oggi stesso sul catalogo Netflix con 8 episodi in grando di far fare allo spettatore un viaggio indietro nel tempo fino a trasportarlo negli anni '90. Generazione 56K si è imposta con forza nel panorama della piattaforma di streaming con la voglia di portare un prodotto innovativo ma che non mancasse di avere anche elementi dei classici film all'italiana, ispirazione e punto di riferimento per la regia di questa serie tv. Con sottofondo un'isola rimasta un po' nel passato in contrasto con una metropoli a due passi, travolta, invece, dalla tecnologia i personaggi di Generazione 56K fanno sono essi stessi davanti a un bivio tra passato e presente, tradizione e innovazione, desideri e paura di perdersi qualcosa.

Una storia d'amore, una storia di amicizia e di provincia che celebra gli anni '90, il mondo analogico ma anche la tencologia che se pur causa della maggior parte dei problemi psicologici della generazione dei Millennials ha anche i suoi lati positivi.

Ma cosa accadrà a questa serie italiana Netflix prodotta da Cattleya in collaborazione con il gruppo di comici The Jackal? Continuerà con un'ulteriore stagione o si fermerà così? A rispondere a questo quesito e a raccontarci qualcosa in più su un possibile continuo di serie è l'ideatore Francesco Ebbasta.

Generazione 56K 2: un finale aperto per una possibile seconda stagione?

Generazione 56K si è conclusa con un finale aperto, una conclusione che di per sé lascia spazio a un continuo ma che potrebbe anche restare così. Cosa deciderà di fare Netflix e la produzione della serie? Ci sarà Generazione 56K 2? A darci i primi indizi su un possibile continuo è lo stesso ideatore Francesco Ebbasta che non esclude una seconda stagione di serie.

«Nessuna storia credo sia autoconclusiva - commenta Ebbasta durante la conferenza stampa di presentazione della serie - quindi quando c'è la volontà di portare avanti un progetto si può andare avanti. Il progetto costruito insieme è corale, ci sono storie di tutti gli altri personaggi quindi, la potenzialità di racconto è infinita».

Da queste parole possiamo aspettarci non solo una seconda stagione ma anche ulteriori. Per adesso, però, godiamoci la prima e stiamo a vedere cosa accadrà.