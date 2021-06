Generazione 56K: Netflix pubblica il trailer ufficiale con la colonna sonora degli 883

Per tutti i nati negli anni '90, tenetevi pronti perché Netflix sta per regalarvi un tuffo nel passato con la nuova serie italiana Generazione 56K. È appena stato pubblicato il trailer ufficiale della serie che prende il nome dall'indimenticabile suono del modem 56 K e nata in collaborazione con il gruppo comico The Jackal. Prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios e ambientata tra Napoli e Procida, la serie è un viaggio tra amori, amicizie e tutto il bello degli anni '90 e debutterà sulla piattaforma di streaming il 1 luglio 2021. Di sottofondo alle immagini della nuova serie Netflix una colonna sonora insimenticabile e nostalgica per tutti i Millennials, "Come mai" degli 883. La serie si preannuncia una comedy italiana nata da un'idea di Francesco Ebbasta e scritta da lui insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini. Alla regia dei primi 4 episodi Francesco Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici è regista degli altri 4 per un totale di 8 puntate.

La trama di Generazione 56 K

I protagonisti della serie sono Daniel e Matilda due ragazzi che si conoscono da ragazzini ma che si innamoreranno solo una volta adulti diventando il simbolo della cosiddetta generazione del modem 56K insieme al loro gruppo di amici composto da Luca e Sandro. La coppia vivrà una relazione che farà sì che loro debbano fare i conti con il loro passato e la parte più autentica e fanciullesca di se stessi che, crescendo, hanno dimenticato. Con due linee temporali e due prospettive, questa serie, si preannuncia un vero e proprio spunto di divertimento, riflessione e ricordo.

Generazione 56 K: il cast

Nel casto troviamo come protagonisti gli attori Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli nei panni di Daniel e Matilda nella loro versione adulta, mentre Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone vestiranno i loro panni da ragazzini. Nel cast ci sono anche due dei componenti dei The Jackal: Gianluca Fru (Gianluca Colucci) che sarà l'amico Luca e Fabio Balsamo che interpreterà, invece, Sandro. I loro corrispettivi personaggi bambini saranno interpretati da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio. Completano il castBiagio Forestieri (nei panni di Bruno), Claudia Tranchese (Sotto il sole di Riccione, Gomorra) nei panni di Ines e Federica Pirone che sarà Cristina. Nel cast anche Elena Starace e Sebastiano Kiniger Enea.

Generazione 56K: il trailer ufficiale